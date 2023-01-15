انت الان تتابع خبر واتساب يطرح ميزة مذهلة يخلصك نهائيا من الازعاج بصغطة زر واحدة .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يعمل تطبيق واتساب على طرح العديد من الميزات الجديدة بهدف إرضاء المستخدم وأعلن موخراً عن ميزة مهمة لجميع مستخدمي التطبيق وما زالت هذه الميزة تحت التجربة.

وستمكن هذه الميزة المستخدمين من حظر الرسائل المزعجة بدون الدخول إلى المحادثة حيث كان المستخدم في السابق مضطراً لدخول المحادثة والقيام بعدة خطوات لحظر هذه المحادثة وبالتالي يشاهد الرسائل ام الان فالأمر مختلف وأصبح بامكان المستخدم حظر أي رقم بدون الدخول لمحادثات.

ميزة واتساب لحظر المزعجين

أشار موقع “gizchina” أن إعدادات التطبيق الحالية تمنح المستخدمين حظر الأشخاص الغير مرغوب فيهم أو المزعجين، وذلك ضمن الإعدادات الموجودة على التطبيق والتي تسمح بحظر جهات الاتصال والأشخاص الغير مرغوب فيهم، ولكن يتعين على المستخدم القيام بعدد من الخطوات بنفس الترتيب التالي من أجل إتمام الحظر:

يجب في البداية الضغط على المحادثة الخاصة بالشخص الذي تريد حظره بدون الدخول إليها. وستظهر لك عدة خيارات من بينها الحظر . أخيراً عليك الضغط على خيار حظر أو Block من أجل تمام عملية الحظر. بلوك على واتساب بضغطة واحدة

كشف تطبيق واتساب عن طرح ميزته الجديدة التي رصدها موقع “WaBetaInfo” المتخصص في رصد مزايا التطبيق، حيث أن الميزة الجديدة سوف تعفي جميع المستخدمين من تلك الخطوات التي تم الكشف عنها في المقال، وسوف تطرح ميزة الحظر الجديدة بدون قراءة الرسائل الواردة، ولحسن الحظ سوف تكون الطريقة الجديدة للحظر عبر ميزة تطبيق الدردشة الفورية العالمي سريعة جداً بالمقارنة بالخطوات السابقة، فمجرد النقر على الزر سيتم إرسال الجهة التي ترغب في حظرها إلى قائمة الحظر.

وأوضح موقع WaBetaInfo انه سوف يتمكن المستخدمين من حظر أي جهة اتصال في المستقبل القريب، وذلك من خلال استخدام الواجهة الأساسية للتطبيق، حيث أن الضغط على الرسالة لفترة طويلة إلى إظهار نافذة الخيارات بشكل تلقائي، والتي سوف تتضمن خيار حظر جديدة يستغرق وقت بسيط، وأن الميزة لا تزال قيد التطوير والاختبار في الوقت الحالي على الإصدار التجريبي، وذلك من أجل إبداء الرأي في الميزة الجديدة، وفي حال وجود أي مشاكل سوف يتم الإبلاغ بها من اجل تلافيها في المستقبل قبل العرض على التطبيق المستقر.