انت الان تتابع خبر تحذير خطير من ثغرة جديدة في متصفح جوجل كروم تُعرّض بياناتكم وصوركم الشخصية للاختراق الفوري .. وهذه طريقة إيقافها الوحيدة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف باحثون في مجال أمن المعلومات عن ثغرة خطيرة يحملها متصفح كروم والمتصفحات المتعلقة به وقد تؤدي هذه الثغرة لسرقة المعلومات الحساسة من أجهزة المستخدمين، ومن المحتمل أن تؤثر في نحو 2.5 مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم.

وقال الباحثون بأن ضحايا سرقة البيانات لن يكونوا على علم بسرقة ملفاتهم الشخصية.

كما أوضح الباحثون أن خطورة الثغرة تكمن في أنها تسمح للقراصنة بسرقة الملفات الحساسة للمستخدمين، ومن ذلك: محتويات محافظ العملات المشفرة، وبيانات اعتماد تسجيل الدخول.

وأضافوا أن الطريقة التي يتفاعل بها متصفح كروم والمتصفحات المستندة إلى مشروع متصفح الويب المفتوح المصدر كروميوم مع ما يُسمى بالروابط الرمزية في أنظمة الملفات، تعاني من خلل.

وقال الباحثون إن الضحية سيكون غافلًا تمامًا عن حقيقة أن بياناته الحساسة قد اختُرقت، خاصةً أن العديد من محافظ العملات المشفرة وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت تطلب من المستخدمين تنزيل مفاتيح الاسترداد للوصول إلى حساباتهم.

وقف دعم كروم على هذه الأجهزة

وكانت شركة “جوجل” المالكة لـ “كروم”، أعلنت عن توقف دعم جوجل كروم على الحواسيب والأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 7 أو أقل، من هذا النظام.

وبحسب شركة جوجل، يحتاج أصحاب الأعمال والموظفون الذين ما زالوا يستخدمون متصفح Chrome من جوجل على إصدار أقدم من Windows إلى الترقية Windows 10.

يأتي ذلك بسبب عزم شركة جوجل Google على إيقاف الدعم الفني والأمني للمتصفح الذي يعمل على Windows 7 الأسبوع المقبل.

يذكر أن شركة جوجل كانت قد خططت في البداية لوقف الدعم في 15 يوليو 2021، ولكن بسبب فيروس كورونا، Covid-19، أجلت الموعد النهائي أولاً إلى 15 يناير 2022 ثم إلى 10 يناير 2023.