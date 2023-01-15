انت الان تتابع خبر واتساب يطلق ميزة مذهلة بشأن الفيديوهات توفر باقة الإنترنت .. تعرف على طريقة تفعيلها! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ضمن التحديثات العديدة التي اجتاح بها واتساب عقول المستخدمين يستعد التطبيق حالياً لاطلاق ميزة رهيبة ستسعد كافة مستخدميه حول العالم والتي ستكون الميزة الأفضل ويطلق على هذه الميزة الصورة داخل الصورة.

وستمكن هذه الميزة المستخدمين من فتح الفيديوهات بداخل التطبيق دون الاضطرار للانتقال عبر الرابط لموقع الفيديو الاصلي .

واتساب وميزة وضع صورة داخل صورة :-

حيث أشار تقرير هام نشرته الصحيفة الشهيرة “The Financial Express”، أن وضع الصورة داخل الصورة يوفر للمستخدمين فرصة مشاهدة الفيديو في التطبيق دون الإضطرار إلى الدخول غلى الموقع الأصلي للفيديو من اجل مشاهدته خلال الفترة القادمة مما يوفر الكثير من استهلاك الإنترنت للمستخدمين، لذا يسعى التطبيق جاهداً إلى إطلاق تلك الميزة الرائعة في أسرع وقت.

يختبر تطبيق واتساب خلال هذه الفترة ميزة وضع صورة داخل صورة أصلية لمكالمات الفيديو أيضاً، حيث تم رصد تلك الميزة الرائعة في الإصدار التجريبي من iOS لهواتف آيفون، وسوف يتم إطلاق تلك الميزة الرائعة بشكل رسمي لجميع المستخدمين قريباً، حيث أنها متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي، وكما عودنا التطبيق يعمل على طرح العديد من الميزات على الإصدار التجريبي لمدة معينه سوف يتم تلافي العيوب وطرحها لجميع المستخدمين بعد التأكد من أهميتها أو حذفها نهائياً.

والجدير بالذكر أن ميزة وضع صورة داخل صورة سوف تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التطبيقات الأخرى أثناء إجراء مكالمة الفيديو مع شخص آخر، حيث تدعم تلك الميزة تطبيقات رائعة مثل يوتيوب، وتطبيق الفيديو الشهير Google Meet، مما يعمل على تحسين تجربة المستخدمين، وأوضح موقع “WABetaInfo” أن تلك الميزة الخاصة بوع صورة داخل صورة في تطبيق الدردشة الفوري العالمي WhatsApp، متاحة لمستخدمي الإصدار التجريبي على هواتف آيفون التي تعمل بنظام iOS، والذي يحمل رقم (2.22.24.79)، ولكن يجب على المستخدمين انتظار الإصدار الرسمي من التطبيق خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل الاستمتاع بالميزة الجديدة التي يختبرها التطبيق على هواتف أيفون التابعة لشركة آبل عملاق تصنيع الهواتف الذكية في العالم.

يحرص تطبيق واتساب خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة التي تلبي رغبات العديد من المستخدمين، حيث أنها تعمل على جذب الكثير من العملاء في ظل منافسة قوية وشرسة مع العديد من تطبيقات الدردشة في العالم، ومن الميزات التي طرحتها خلال الفترة القليلة الماضية ميزة إرسال رسالة إلى نفسك، وذلك من أجل التذكير بالعديد من الملاحظات العامة التي يرغب فيها المستخدم.

أطلق واتساب خلال الساعات الماضية ميزة جديدة رائعة بشأن الصور الرمزية أو الأفاتار، حيث أنها تجعل من حسابات المستخدمين أكثر تميزاً من الأصدقاء، حيث يحرص التطبيق خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة على الإصدار التجريبي له، وذلك من أجل عمل الاختبارات اللازمة لتلك الميزات قبل طرحها رسمياً على إصدار الأساسي للتطبيق.