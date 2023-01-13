انت الان تتابع خبر تحديث جديد من واتساب يتيح ميزة جبارة جدا.. تقفل الواتس والنت شغال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن واتساب WhatsApp، مؤخرا إطلاق ميزة جديدة لأجهزة أندرويد وآيفون وأجهزة سطح المكتب، وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الوصول إلى تطبيق المراسلة حتى إذا تم قطع اتصال الإنترنت في منطقتهم أو حظره، من خلال اتصال وكيل أو ما يعرف بـ "خوادم البروكسي"، حتي يتمكن المستخدمين من التواصل بسهولة والبقاء على اتصال حتى إذا تم تقييد الإنترنت بسبب الرقابة الحكومية.

ووفق ما ذكره موقع "indiatoday"، توفر الخوادم الوكيلة تجربة سهلة وبسيطة لمواصلة استخدام واتساب في حال تم تقييد طرق الاتصال والخوادم التقليدية، أو قطع الاتصال بالإنترنت.

*كيفية البحث عن خوادم بروكسي لتطبيق واتساب:

وربما يواجه مستخدمو واتساب بعض الاضطرابات المتكررة في الاتصال بالإنترنت، ولحل هذه المشكلة يمكنهم العثور على عناوين خادم وكيل متعددة من خلال بعض المصادر على وسائل التواصل الاجتماعية الموثوقة أو عبر محركات البحث، ففي أغلب الأحيان ينشئ المتطوعون خوادم بروكسي ويشاركونها عبر الإنترنت للآخرين.

هذا وتعمل خوادم البروكسي، كبديل لاتصال الإنترنت، فهي بوابات وسيطة بين المستخدمين وخوادم الويب، مما يسمح لهم استخدامها للوصول إلى الإنترنت ولإرسال واستقبال رسائل واتساب.

*ميزة مذهلة لقطع الإنترنت عن واتساب:

وفور إعلان وتساب عن توافر ميزة "الوكيل" أو خوادم بروكسي، لجميع مستخدميها حول العالم، حتي سارع عشاق تطبيق المراسلة إلى مواقع التواصل الاجتماعي لابداء آرائهم حول الخاصية الجديدة.

وقد عبر بعض المستخدمين عن رأيهم في ميزة واتساب الجديدة بعد تجربتها، حيث أوضح بعض الأشخاص أن خاصية "الوكيل" هي ميزة مذهلة يمكن استخدامها من أجل قطع اتصال الإنترنت على تطبيق واتساب كليا، دون قطع اتصال الواي فاي WiFi أو بيانات الجوال عن الهاتف.

كيف تقطع النت عن الواتساب والواي فاي شغال:

هناك بعض الأشخاص يفضلون إغلاق تطبيق الواتساب دون فصل النت عن باقي التطبيقات على الهاتف للتخلص من إزعاج الرسائل النصية المتتالية، وعلى الرغم من أن هذا الخيار ليس متوفرا بشكل رسمي على تطبيق المراسلة حتى الآن، إلا أن بعض الإصدارات المعدلة من واتساب تقدم هذا الخيار.

لكن لحسن الحظ، يمكنك استخدام ميزة "الوكيل" لقطع الإنترنت عن تطبيق واتساب فقط، بينما لا يزال الواي فاي يعمل على الهاتف، إليك كيفية القيام بذلك:

ـ الخطوة الأولى: افتح تطبيق واتساب، ثم توجه إلى "إعدادات" أو Settings.

ـ الخطوة الثانية: من الإعدادات انقر على خيار "التخزين والبيانات" أو Storage and Date.

ـ الخطوة الثالثة: مرر لأسفل للوصول إلى "إعدادات الوكيل" أو Proxy Settings.

ـ الخطوة الرابعة: قم بتمكين الزر بجوار خيار استخدام الوكيل.

ـ الخطوة الخامسة: سيظهر أمامك خيار جديد يسمى تعيين وكيل، انقر عليه.

ـ الخطوة السادسة: من النافذة المنبثقة "تعيين وكيل"، قم بكتابة أي 8 أرقام وضع بعد كل رقمين علامة النقطة ( . ).

ـ الخطوة السابعة: انقر على خيار حفظ، وستظهر لك رسالة تقول "تعذر الاتصال بالوكيل"، وبهذه الخطوة سيتم فصل الإنترنت عن الواتساب بينما لا يزال اتصال الواي فاي يعمل على هاتفك.