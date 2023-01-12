دراسة: مشاهدة التلفزيون تسبب الاكتئاب

دراسة: مشاهدة التلفزيون تسبب الاكتئابكشفت دراسة علمية حديثة عن خطر صحي تحدثه مشاهدة التلفزيون، موضحةً أنها تؤدي إلى الاكتئاب.

وأظهرت الدراسة أن كل ساعة يقضيها الشخص في مشاهدة التلفزيون يومياً تزيد خطر إصابته بالاكتئاب بنسبة 5%، حسبما ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ونظر الباحثون في بيانات 16 دراسة سابقة شملت ما يقرب من 250 ألف مشارك، تمت دراسة عادات مشاهدتهم للتلفزيون يومياً، ومدى معاناتهم من المشكلات الخاصة بالصحة النفسية والعقلية.

ووجد الفريق أن خطر إصابة الشخص بالاكتئاب يزداد بنسبة 5% لكل ساعة من مشاهدة التلفزيون يومياً في المتوسط.

وكتب مؤلفو الدراسة، التابعون لجامعة «فودان» في الصين: «لقد لاحظنا ارتباطاً خطيراً بين مشاهدة التلفزيون والاكتئاب».

وأضافوا: «على حد علمنا، هذا هو أول تحليل يبحث في العلاقة بين عدد ساعات مشاهدة التلفزيون يومياً والإصابة بالاكتئاب».

وذكروا أن السبب في هذا الاكتئاب قد يعود إلى فكرة جلوس الأشخاص فترة طويلة لمشاهدة التلفزيون، مشيرين إلى إن نمط الحياة الخامل يزيد مخاطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية.