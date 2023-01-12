“انفينكس” تبدأ fتصنع هاتف جديد HOT 12i في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 يناير 2023 02:25 مساءً - مع بداية عام 2023 تبدأ شركة Infinix تصنيع هاتفها الجديد HOT 12i في مصر، ليكون أول الموديلات الجديدة التي تقوم الشركة بتصنيعها في مصر خلال العام الجاري، استمراراً لخطة الشركة الطموحة لإنتاج مليون هاتف ذكي سنوياً، وإدخال موديلات جديدة للتصنيع في مصر كل فترة لإيمانها بأهمية السوق المصري كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة لتوطين الصناعة محليا ونقل الخبرات التصنيعية وزيادة المكون المحلي ضمن المبادرة الرئاسية مصر تصنع الالكترونيات تحت شعار صنع في مصر، وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تستهدف إنشاء شركات عالمية مصانع لها في مصر والاعتماد على الايدي العاملة المصرية.

ويعد هاتف Infinix HOT 12i هو الموديل الجديد للشركة الذي يحمل شعار صنع في مصر في 2023، حيث قامت الشركة في العامين الماضيين بتصنيع سلسلة هواتف SMART وHOT بكافة موديلاتها في السوق المصري، حيث تحمل الهواتف شعار صنع في مصر، وقد لاقت نجاح كبير وإقبال من المستخدمين خصوصا من الشباب لما تتمتع به من إمكانيات تكنولوجية تلبي احتياجاتهم.

وتتمتع سلسلة HOT من Infinix بشهرة كبيرة في مصر خصوصا بين الشباب، نظراً لم تحرص السلسلة على إضافتة من تكنولوجيا حديثة مع كل موديل جديد وتركيزها على تحسين تجربة الألعاب التي تلقى إقبال كبير من الشباب خصوصا في مصر لسعرها التنافسي.

ويذكر أن هواتف Infinix من سلسلتي SMARTو HOT التي يتم تصنيعها الآن على خطوط إنتاج الشركة في مصر تمثل حوالي 80% من مبيعات انفينكس في السوق المصري، وهو ما يؤكد جدية الشركة في توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر ، بما يتماشى مع توجهات الحكومة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات".

ويأتي هاتف Infinix HOT 12i بثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الاساسية بدقة 13 ميجا بيكسل، والكاميرا الامامية (السيلفي) بدقة 8 ميجا بيكسل، وتصميم نحيف مع ألوان متدرجة رائعة جديدة.

استمراراً لوعد الشركة لمستخدميها بوضع أحدث تكنولوجيا تلبي احتياجاتهم في هواتفها الذكية حتى تكون في متناول أيديهم وبسعر تنافسي، يقدم هاتف Infinix HOT 12i تجربة مستخدم فريدة من خلال شاشة عرض عملاقة بقياس 6.6 بوصة HD+ ومعدل تحديث 90 هيرتزودقة عرض 720×1612 بيكسل، تتيح تجربة ممتعة في مشاهدة الفيديوهات بجانب ممارسة الألعاب بشكل أكثر سلاسة وقدرة على التحكم، بجانب تجربة صوت سينمائية dts متميزة.

ولأول مرة في تلك الفئة يأتي هاتف Infinix HOT 12i بذاكرة عشوائية ممتدة 7 جيجابايت، مع مساحة تخزين كبيرة 64 جيجابايت وهو ما يساعد على تحسين سرعة وأداء الهاتف بشكل كبير خلال مشاهدة الفيديوهات وممارسة الألعاب وتصفح التطبيقات المختلفة.

ويتميز هاتف Infinix HOT 12i ببطارية ضخمة سعة 5000 مللي أمبير/ ساعة مع شحن سريع بقوة 18 وات ، وخاصية Power Marathon التى تساعد في زيادة عمر البطارية الشامل بنسبة 25٪ تقريبًا بنقرة واحدة. كما أن الهاتف مجهز بـ 8 إعدادات رئيسية للحفاظ على البطارية ، وامكانية تخصيص خطة توفير الطاقة الخاصة بك.