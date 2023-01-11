سعر ومواصفات ستروين C3 آير كروس موديل 2023 في السوق المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 يناير 2023 08:29 مساءً - تعد سيارة ستروين C3 آير كروس موديل 2023 من أشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في السوق المصري.

سعر ستروين C3 آير كروس موديل 2023 في السوق المصري

تتوفر سيارة ستروين C3 آير كروس موديل 2023 في السوق المصري بفئتين، وجاء سعرها كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 656 ألف جنيه.الفئة الثانية بسعر 726 ألف جنيه.

ودعمت سيارة ستروين C3 آير كروس موديل 2023 بمحرك مكون من 4 سلندر وبسعة وصلت إلى 1،2 لتر، وبقوة 110 حصان، و 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك مكون من 6 نقلات.

وتتسارع السيارة من نقطة الصفر حتى 100 كم/ساعة في غضون 11،8 ثانية، وتستهلك السيارة نحو 5،4 لترات من الوقود عند قطع مسافة تصل إلى 100 كم.

وتضم سيارة ستروين C3 آير كروس موديل 2023 باقة متنوعة من وسائل الأمان والسلامة أبرزها

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD. وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP.ووسائد هوائية.وحساسات ركن خلفية.ومحدد للسرعة.

ودعمت سيارة ستروين C3 آير كروس موديل 2023 بباقة متنوعة من الكماليات والتجهيزات أبرزها نظام ذكي لركن السيارة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وشاشة وسائط 7 بوصة، ومكيف هواء، وخاصية طي المرايا الجانبية كهربائيًا، وفتحة سقف بانوراما.