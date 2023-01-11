هونر تقهر كاميرا آيفون 14 برو ماكس بهاتفها الجديد ماجيك Honor Magic 5 .. تعرف على تفاصيلها الخرافية!

انت الان تتابع خبرهونر تقهر كاميرا آيفون 14 برو ماكس بهاتفها الجديد ماجيك Honor Magic 5 .. تعرف على تفاصيلها الخرافية! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن شركة هونر تواصل تقديم الهواتف المحمولة والرائدة في الفترة الأخيرة، حيث أن الشركة الآن تستعد للإعلان عن سلسلة هونر ماجيك 5 – Honor Magic 5 بحلول آخر الشهر المقبل حسب بعض التقارير.

تصميم هونر ماجيك 5

و ظهرت تسريبات حديثة اليوم كشفت عن الشكل الخلفي للهاتف وتحديدًا الكاميرا، الجزء الذي صار مهمًا للجميع خصوصا المستخدمين.

وتكشف الصورة المسربة للهاتف التي جاءت بأكثر من لون، عن شكل الكاميرا الخلفية التي جاءت في دائرة في منتصف الجزء العلوي من الواجهة الخلفية للهاتف.

وتحتوي الدائرة على ثلاث عدسات على شكل مثلث، وفي منتصف العدسات كُتب كلمة 100x التي تدل أن الهاتف سيدعم التقريب الرقمي حتى 100x.

ويتضح من الصورة المسربة أن العدسة العلوية مستطيلة الشكل أي أنها على الأرجح ستكون كاميرا التقريب (تيليفوتو)، وفي أسفل الكاميرات الثلاث هناك ضوء فلاش.