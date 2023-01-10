بدءا من اليوم.. جوجل كروم يتوقف عن العمل في هذه الأجهزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 04:27 مساءً - حذرت شركة جوجل الأمريكية أصحاب الحواسيب التي تدعم نظام تشغيل ويندوز7، من أن متصفحها للإنترنت “جوجل كروم” سيتوقف عن العمل بشكل صحيح لديهم، وأنهم في حاجة إلى الترقية إلى نسخة أحدث.

وأوضحت جوجل في بيان لها أنها ستوقف الدعم الفني والأمني للمتصفح، الذي ما زال يعمل على ويندوز7.

وكانت جوجل تنوي في البداية أن توقف الدعم عن جوجل كروم في 15 يوليو/ تموز 2021، ولكن بسبب ظروف (كوفيد-19)، أجّلت الموعد النهائي أولا إلى 15 يناير/ كانون الثاني 2022، ثم إلى، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 يناير/ كانون الثاني الجاري.

ويوضح مدير دعم جوجل كروم أن “كروم 109” هو النسخة الأخيرة التي تدعم ويندوز 7 وويندوز 8 و8.1، بينما سيكون “كروم 110” هو الإصدار الأول من المتصفح الذي يتطلب تحميل نظام ويندوز10 أو إصدار أحدث.