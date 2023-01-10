مايكروسوفت توقف رسميا دعم نظام تشغيل ويندوز 8.1

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 يناير 2023 11:19 صباحاً - توقفت شركة مايكروسوفت رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن دعم نظام التشغيل ويندوز 8.1، وفقًا لإعلان الشركة على مدونتها.

وقالت الشركة إنها بعد 10 يناير/كانون الأول لن يتم تزويد مستخدمي النظام بالمساعدة الفنية لأي سبب من الأسباب، ولن توفر تحديثات للبرامج وأنظمة الأمان.

ومع ذلك، سيستمر الكمبيوتر الذي يقوم بتشغيل نظام التشغيل هذا في العمل، ولكن بدون تحديثات.

وفي هذا الصدد، توصي الشركة بالترقية إلى إصدار من نظام التشغيل لا يزال مدعومًا، على سبيل المثال، إلى ويندوز 11. وأضافت الشركة أنه اعتبارًا من اليوم أيضًا، لن يتمكن المستخدمون من شراء التطبيقات والألعاب وتثبيتها من متجر مايكروسوفت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التي تعمل بنظام ويندوز 8.1.

وقدمت مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 8.1 عام 2013 وهذا النظام مخصص في الغالب لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل باللمس، ومع ذلك، فهو يدعم أيضًا أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية.