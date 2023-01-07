نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول «هاتف HONOR X9a» الذكي بالأسواق السعودية .. بمواصفات وأسعار تنافسية 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت الماركة العالمية هونر HONOR عن موعد طرح هاتف HONOR X9a بالسعودية، والذي يعد امتداد لسلسلة HONOR X Series الشهيرة، ويتميز الإصدار الجديد 2023 من الهاتف الذكي بالعديد من المواصفات التنافسية للهواتف المتاحة حايًا بالسوق السعودي، وفي التالي الأسعار وأبرز المواصفات التي يتمتع بها هاتف هونر X9a.

بالإضافة ما سبق ذكره فقد تم الإعلان من قبل شركة العلامة التجارية العالمية هونر، أن إطلاق الهاتف الذكي هاتف HONOR X9a في السعودية سيكون خلال شهر يناير الجاري 2023، مع العم أن تصميم الهاتف يأتي ثلاث ألوان مميزة وهي:

في نفس السياق السابق ذكره يأتي هاتف HONOR X9a بمواصفات أبرزها سعة تخزينه الكبيرة التي تصل 256 جيجا بايت، بالإضافة للبطارية ذات السعة العالية، إلى جانب شاشة العرض المنحنية AMOLED 120 هرتز، كما تأتي تلك المواصفات في هاتف انسيابي رفيع في حجم الجيب، وفي التالي جدول مواصفات الهاتف الذكي:

كما يأتي الهاتف الذكي بواجهة 6.1 ماجيكل، ونظام 12 آندرويد وهاتف مزود بأكثر من ترقية برمجيات بما يلبي حاجة المستخدم وتفضيلاته، والهاتف مزود بحواف منحنية لاحتمال لمس حواف الشاشة الغير المقصود بما لا يؤثر على كفاءة عمل الجهاز، أو إحداث مشاكل بالجهاز غير مرغوب بها حيث يتميز الهاتف الذكي بخاصية منع اللمس الغير متعمد، وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في الختام من المتوقع طرح هاتف هونر X9a الإصدار الجديد 2023 بسعر تنافسي في السوق السعودي، وهو 340 دولار أميريكي تقريبًا أي ما يعادل 1278 ريال سعودي.

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