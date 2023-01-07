طريقة تغير باسورد الواي فاي

يتواجد في الكثير من المنازل أجهزة الراوتر التي تتوافر فيها خاصية الواي فاي التي تعمل على توزيع الإنترنت على جميع الأجهزة التي تتواجد في محيط جهاز الراوتر، ومن أجل تأمين شبكة الإنترنت من مشكلة وخطر الاختراق يقوم الأشخاص بعمل باسورد لجهاز الراوتر، حيث أنه إذا لم يتم عمل باسورد للجهاز سيكون بإمكان أي شخص الولوج إلى شبكة الإنترنت دون علم أصحابها مما يتسبب في انتهاء باقة الإنترنت الخاصة بهم سريعًا، ونحن هنا لمعرفة طريقة تغيير باسورد wifi لحمايته من الاختراق.

طريقة تغيير باسورد الواي فاي

بإمكان أي شخص في أي وقت تغيير بَاسورد الوَاي فاي في حال أن صاحب الشبكة شعر بأشخاص آخرين يستخدمونها معه دون استئذان، ولكي يكون الاتصال بشبكة الإنترنت محمي بشكل دائم، ولتغيير كلمة السر الخاصة بشبكة الواي فاي عن طريق الهاتف، تتبع الخطوات التالية:

أولاً يجب أن يكون الهاتف المحمول متصلًا بشبكة الإنترنت التي تريد تغيير الرقم السري الخاص بها.

ثم الذَّهاب إلى متصفح إنترنت وليكن جوجل كروم.

وبعدها الكتابة في شريط عنوان المتصفح 192.168.1.1 .

. ستظهر صفحة لوحة التحكم.

بعدها يجب تسجيل الدخول إليها عن طريق كتابة اسم المستخدم admin وكلمة السر واللذان عادةً ما يكونا مكتوبين خلف جهاز الراوتر.

ثم الضغط على قائمة Basic الظاهرة على يسار الشاشة ثم اختيار WLAN المخصصة لضبط الإعدادات الخاصة بالواي فاي.

ثم القيام بالبحث عن المربع الذي يجاوره كلمة WPA pre-shared key.

وكتابة الباسورد الجديد بداخله مع مراعاة كتابة حروف ورموز لكي يكون الباسورد صعب التخمين ولا يستطيع أحد اختراق الشبكة الخاصة بك.

بعض الأمور التي يجب توافرها من أجل تغيير بَاسورد الوَاي فاي

إذا كان لديك شبكة واي فاي وتريد معرفة الطريقة التي تغير بها الباسورد الخاص بها فلا بد من توافر عدة عوامل حتى تسهل هذه العملية وهي: