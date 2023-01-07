نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة القاهرة والناس 2023 الأولى والثانية لمتابعة أقوى البرامج في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة القاهرة والناس 2023 ، كانت تعرف بأنها القناة التي يتم إرسال بثها خلال شهر رمضان فقط لمدة 30 يومًا، فقد انطلقت لأول مرة في 1 رمضان 1430 ه الذي وافق ميلاديًا 21 أغسطس 2009، القناة تابعة لشركة تي إن هولدنجز، بدأت الفناة برأس مال 300 ألف جنيه أما الآن يبلغ رأس مالها 300 مليون جنيه، مالكها هو صاحب وكالة الإعلانات (طارق نور)، الذي يلقب باسم (وزير الدعاية في مصر)، تظهر القناة بشعار موضح عليه صورته، ومنذ العرض الأول للقناة وهي محققة نجاح منقطع النظير وأصبح لها قاعدة كبيرة من المتابعين.

قناة القاهرة والناس

ظهرت قناة القاهرة والناس بث تجريبي عرض برامج ومسلسلات شهر رمضان، وكان يتم وقف بثها مع انتهاء الشهر الكريم، ولكن مع ارتفاع نسبة المشاهدة أصبحت أحد أهم القنوات الرئيسية التي تناقش حديث الشارع وبث شكاوى المواطنين عبر برامجها، حيث أنها قناة عامة تتنوع برامجها أيضًا بين البرامج الترفيهية، والرياضية، والاجتماعية، وتلك بعض من أبرز البرامج التي تعرض على القناة:

برنامج القاهرة هوليود.

برنامج الدكتور.

برنامج العباقرة.

برنامج العباقرة أصحاب.

برنامج 30 وش مع عليش.

برنامج حبر سري.

برنامج حكايات نهاد.

برنامج حديث القاهرة.

برنامج مواجهة مع النفس.

برنامج مي شو.

برنامج الجدعان.

برنامج أنا سعيد.

برنامج tech talk.

برنامج كريزي تاكسي.

برنامج مين هيضحك الأول.

تردد قناة القاهرة والناس 2023

يتم تغيير تردد القنوات الخاصة بها بين الحين والآخر لضمان ظهورها بجودة عالية في الصورة والصوت، وتلك ترددات قناة القاهرة والناس الأولى والثانية:

تردد قناة القاهرة والناس الأولى:

التردد: 11765.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة القاهرة والناس الثانية:

التردد: 12015.

الاستقطاب رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ماذا تقدم قناة القاهرة والناس

حرصت قناة القاهرة والناس أن تكون قناة الأسرة الأولى لذا نوعت في طريقة تقديم برامجها التي شملت على برامج الدينية، والبرامج التي تجيب عن تساؤلات المشاهدين في الأمور القانونية فقد قدمت بالسابق برنامج الأفوكاتو، وبرنامج حكايات نهاد الذي تقدمه المحامية نهاد أبو القمصان.

هذا بالإضافة لبرامج المسابقات العلمية (العباقرة) الذي أشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الخاص بالشباب، لأنه يعمل على تنوير الشباب وخلق فرصة عظيمة للمتأهلين، كما تم تطوير النسخة المقدمة من البرنامج (أهل العباقرة)

والجدير بالذكر أن القناة تقدم برنامج حديث القاهرة للمفكر إبراهيم عيسى بالرغم من انتقاد الجميع لتصريحاته التي تشغل الغضب بين البعض، في حين أن البعض ينتظر إيقاف البرنامج خاصةً عندما عرض فيديوهات للشيخ الشعراوي عن رأيه في المرأة وبعض الأمور المتعلقة بالزواج وعمل المرأة بطريقة لا تليق على الإطلاق.

حيث صرح إبراهيم عيسى تحت مسمى عودة الوعي أنه لا يقيس أفكاره بمدى شعبيتها، لأن الذي يقوم بعرض فكرة لتنوير العقول لا يطلب تصفيق أو الامتعاض من الرفض والكراهية، وإلى الآن يعرض البرنامج بدون توقف.

كما تتابع القناة أيضًا أهم الأحداث الهامة التي تحدث في الساحة مثل الاحتفالات للأعياد، واجتماعات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عرض مجموعة كبيرة من المسلسلات العربية والتركية المدبلجة مثل الآتي: