نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سامسونج الجديدة Galaxy s23 ultra بمواصفات ثورية.. هل يتفوق على منافسيه؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة سامسونج للهواتف الذكية تصريحًا عن إصدار هاتفها الجديد Galaxy s23 ultra حيث أكدت أن هذا الهاتف سيكون واحدًا من أبرز إصدارات الشركة وذلك لمميزاته الرائعة، ومن خلال المقال نوضح لكم كافة التفاصيل التي تخص الإصدار الجديد؛ حيث نعرض لكم سعره ومواصفاته من حيث العيوب، والمميزات المتوفرة به.

Galaxy s23 ultra

هناك العديد من المواصفات الموجودة في الجهاز الجديد المترقب إصداره خلال العام القادم ٢٠٢٣؛حيث يعد الهاتف أحد إنجازات الشركة، وإليكم أهم تفاصيله فيما يلي:

يمتاز الجهاز بوجود الشاشة بحجم٦.٨ انشًا.

يحتوي على كاميرا عالية الجودة ورباعية أبعاد12+10+10+200 ميجا بكسل.

يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية كبيرة تصل حتى8/12 جيجا بايت.

سعة بطارية الجهاز تصل حتى5000 ملي أمبير.

الجهاز توفره الشركة بثلاثة ألوان الأخضر، والأزرق والأسود.

نظام الجهاز أندرويد13.

بالنسبة لوزن الجهاز يبلغ233 جم.

الجهاز مصنع من الناحية الأمامية والخلفية من الزجاج، وله إطار معدني.

سعر جهاز سامسونج الجديد

جهاز سامسونج s23 الترا متوفر في الأسواق بأسعار مختلفة، وذلك على حسب مساحة الجهاز التي تقوم بشرائها، وإليكم الأسعار فيما يلي:

سعر الهاتف بمساحة256/8 جيجا بايت يصل إلى حوالي1300 دولار أمريكي.

سعر الهاتف سامسونج بمساحة256/12 يصل إلى1400 دولار.

الجهاز بمساحة1TB/12 يصل سعره حتى1800 دولار.

علبة الجهاز سامسونج الجديد

يأتي جهاز سامسونج s23 ألترا بعلتبه التي تحتوي على، ما يلي:

الجهاز مزود باسكرينة 5g تساعد على حماية الهاتف.

تحتوي علبة الجهاز على شاحن نوعه type c.

يوجد معه دبوس لإخراج الشرائح من الجهاز.

تحتوي العلبة على كتيب يحتوي على التعليمات التي تخص الجهاز.

العلبة مزودة بضمان للجهاز

لا يوجد مع الجهاز سماعة، ولا يحتوي على مخرج للسماعة وتعد هذه واحدة من عيوبه.

جدير بالذكر أن الهاتف سعره مناسب مقارنةً بمميزاته.

في نهاية مقال Galaxy s23 ultra وضحنا لكم بعض من المواصفات الموجودة في الجهاز، كما وضحنا لكم سعر الجهاز الجديد للهاتف سامسونج الذي يتم إصداره خلال العام القادم، وأخيرًا وضحنا لكم أهم المحتويات الموجودة في علبة الجهاز سامسونج الجديد.