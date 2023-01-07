نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة نسمة الجديدة 2023 على القمر الصناعي نايل وعرب سات بجودة عالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة نسمة الجديدة 2023 بعض القنوات تقوم بتغيير التردد الخاص بها بين الحين والآخر لأنها تحرص دومًا على أن تبث بأعلى جودة في الصورة، وبصوت نقي أيضًا، وقناة نسمة في ثوبها الجديد أيضًا ضمن تلك القنوات التي أعلنت مؤخرًا عن تغيير التردد الخاص بها، وبالطبع بعد التعثرات والتوقف الذي دام لأكثر من خمس أشهر متواصلين أعلنت إدارة القناة عن تردد قناة نسمة الجديدة، والتي أصبحت الآن من أهم القنوات الفضائية في المغرب العربي، لذا حرصنا في هذا المقال أن نوافيكم بالتردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعربسات.

قناة نسمة الجديدة 2023

قناة نسمة أو كما تعرف باسم قناة نسمة الجديدة هي إحدى القنوات الفضائية التي تبث من تونس تم إطلاقها لأول مرة في عام 2007 مالكوها هم الأخوين غازي القروي، نبيل القروي تحت رئاسة شركة الإعلانات قروي وقروي، البث موجه للجمهور المغربي العربي، مقر الإدارة الخاصة بها في العاصمة تونس، وباريس، وفي عام 2022 تحديدًا في مارس أعلنت الإدارة عن تغيير اسم القناة إلى (نسمة الجديدة) بعد التعثرات والأزمات التي مرت بها القناة مع الهايكا، وأزمة انقطاع البث عنها لفترة وصلت إلى 5 أشهر.

تاريخ قناة نسمة الجديدة 2023

سجلت أول نجاحات القناة بانفراده في بث حلقات برنامج ستار أكاديمي في المغرب العربي، وفي عام 2011 تركت القناة صدى كبيرًا بين الجميع بسبب عرضها لفيلم برسبوليس في 14 أكتوبر 2011 والذي تسبب في حدوث احتجاجات شديدة لأنه تطاول على الذات الإلهية، لذا سارعت القناة في تقديم اعتذارًا رسميًا على بث الفيلم، حيث تسبب هذا الأمر في حدوث هجوم شعبي على منزلي مدير قناة نسمة (نبيل القروي) في يوم 14 أكتوبر 2011.

ومن أهم البرامج التي لاقت على استحسان الجميع، وجعلتها واحدة من أهم القنوات الفضائية في المغرب العربي هي إطلاق تجربة (نسمة لايف) في 16 يناير 2017 والذي أخذ طابع النشرة الإخبارية التي تطلع المشاهد على مجريات الأحداث السياسية اليومية خلال ساعة تبدأ من الساعة السابعة وحتى الثامنة مساءً.

بالإضافة لحرصها الدائم على تغيير محتواها، ونوعية برامجها المميزة سواء أكانت الفنية أو الإخبارية، بالإضافة لمواكبة جميع الجارية التي تشغل الساحة العربية والعالمية مثل مراقبة الاقتصاد وتحرك سعر الدولار والنفط العالمي.

نبذة عن أفضل البرامج والمسلسلات التي تعرض على شاشة قناة نسمة الجديدة 2023

نوهنا من قبل أن القناة تعرض سيلًا من البرامج والمسلسلات التي نالت على إعجاب المشاهدين، حيث تتنوع البرامج بين الترفيهي، الدرامي، السياسي، الاقتصادي، الفني، الرياضي، هذا بالإضافة إلى تقديم مجموعة كبيرة من المسلسلات العربية، والتركية المدبلجة، والأفلام أيضًا، وتلك نبذة عما تقدمه القناة عبر شاشتها:

موجز الأخبار على رأس كل ساعة.

تغطية خاصة للأحداث مباشرةً.

ناس نسمة نيوز.

نسمة العشية.

هات الصحيح من الاثنين إلى الجمعة.

مع صحري بحري.

شد شد.

الفاميليا.

كاميرا ماجد.

كوجينتنا هكا.

صحتك في صحنك.

لمتنا عالكيف.

اتو تربح.

انت الحب.

ريحة البلاد.

داري على كيفي.

نسمة بوتيك.

صحتك معانا.

مسلسل لعبة الاقدر التركي مدبلج.

مسلسل للاّت النساء.

مسلسل قطوسة الرماد.

مسلسل نسيبتي العزيزة.

تردد قناة نسمة الجديدة 2023

تبث القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وأيضًا عبر عربسات، وهذا هو تردد قناة نسمة الجديدة 2023 عبر القمرين: