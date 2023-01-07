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عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل 2.4 الجديد متاح الآن بمميزات رائعة 2023، نكشفها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، حيث أطلقت صباح اليوم الشركة العالمية المطورة للعبة ببجي التحديث الجديد لها، والذي يعتبر طفرة كبيرة فى اللعبة، التي يحتل الصدارة في الالعاب الالكترونية منذ سنوات، لهذا تجد الملايين حول العالم يبحثون عن آخر تطورات هذه اللعبة العالمية، وكذلك طرق شحن ببجي المختلفة.

تحديث ببجي موبايل 2.4 الجديد متاح الآن بمميزات رائعة 2023

أعلن اليوم المطورون للعبة ببجي إصدار التحديث الجديد للعبة cycle season 10 يبدأ التحديث الجديد للعبة من صباح اليوم الجمعة 6 يناير 2023، وبعد أسبوع من هذا التاريخ يبدأ نزول الجزء الاخير من التحديث الجديد للعبة، يتميز التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل بالعديد من المزايا مثل إمكانية الاستدعاء بعد الإقصاء أثناء اللعب، فضلاً عن وجود تحسينات جديدة في الخرائط.

مميزات التحديث الجديد في لعبة ببجي موبايل 2023

إضافة مهارة المنجنيق ومهارة التمويه التكتيكي.

تم إضافة حقيبة ظهر الحظ، التي يلبسها اللاعبين قبل المباراة.

إضافة نوع جديد من الأسلحة يطلق عليه honey Badger ويذكر عليه القوس التفجيري، هو نوع مختلف من الأسلحة الموجودة في PUBG MOBILE.

تم إضافة الخطاف الذي يسمح للاعبين بالطيران والقفز، تجد فيه تشابه بلعبة اسبيدر مان.

إدخال تحسينات على خرائط اللعبة مثل ايرانجل وليفيك.

إضافة سيارة جديدة Dancing lion ذات مقعدين تستطيع من خلالها تخزين حقيبة الظهر أثناء اللعب.

إضافة منطقة لعب جديدة تسمي Martial arts arena.

إضافة سلالم جديدة في اللعبة.

طريقة تحميل تحديث ببجي موبايل 2.4 الجديد 2023

يمكنك عزيزي اللاعب أن تقوم بتحميل الإصدار الجديد من لعبة ببجي موبايل على الهواتف الذكية من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على متجر Google play store من هاتفك المحمول الذي يعمل بنظام الأندرويد.

أو الدخول على متجر Apple App store إذا كان هاتفك أيفون.

أبحث عن ببجي موبايل PUBG MOBILE.

إضغط على تحديث اللعبة 2.4.

بعد الإنتهاء من تحديث اللعبة قم بالسماح باستخدام الميكرفون والتخزين.

طرق شحن شدات ببجي موبايل

هناك أكثر من طريقة لشحن لعبة ببجي موبايل 2023، أهم هذه الطرق الرسمية للشحن موقع midasbuy، يدعم الموقع العديد من اللغات العربية والأجنبية، تتم آلية الشحن عن طريق عظة خطوات بسيطة جداً، أولا تحديد دولة الشحن، ومن ثم اختيار أحد العروض التي عليها تخفيضات كبيرة وفي النهاية تحديد آلية سداد رسوم الشحن.

وصلنا معكم لختام شرح تحديث ببجي موبايل 2.4 الجديد متاح الآن بمميزات رائعة 2023.