ميزة خارقة جديدة لاستخدام تطبيق واتساب بدون إنترنت

أعلنت شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب WhatsApp عن ميزة ثورية جديدة، بشأن استخدام تطبيق الدردشة الفوري بدون إنترنت أو في حالة حظر خدمة المراسلة الشهير في أحد الدول، حيث تمكن تلك الميزة الجديدة الرائعة جميع مستخدمي التطبيق من استخدام التطبيق المميز ومراسلة الأصدقاء بدون إنترنت، أو في حالة قيام أحد الدول بحظر التطبيق فيها.

كيفية استخدام واتساب بدون إنترنت

من جانبه أوضح موقع “indianexpress” أن تلك الميزة سوف تسمح لأي مستخدم بالاتصال عبر خوادم البروكسي، حيث أنها من البوابات البديلة التي تتيح للمستخدمين بالاتصال بشبكة الإنترنت عندما يتم إغلاق طرق الاتصال بالخوادم التقليدية أو قطعها، وتهدف تلك الميزة إلى مساعدة مستخدمي التطبيق في البلدان التي يتم حظر تطبيق الدردشة الفوري فيها أو حالة قطع الإنترنت، ومن الواضح أن تلك الخاصية تستهدف بشكل خاص المستخدمين للتطبيق في الدولة الإيرانية، ولاسيما بعدما أغلقت السلطات الإيرانية التطبيق بسبب الاحتجاجات الشديدة.

هنا يجب الإشارة إلى أن وظيفة خادم البروكسي يوفر وصولاً إلى البوابة بين المستخدم والإنترنت، حيث يتيح عنوان IP خاص به، وسوف يتم توجيه حركة المرور من الهاتف أو جهاز الكمبيوتر عبر هذا الخادم من أجل الوصول إلى خدمة معينة، وغالباً ما تستخدم تلك الخوادم الوكيلة بشكل شائع من أجل تجاوز الحظر إلى مواقع الويب الموجودة على الشبكة، حيث أن تلك الميزة ستضمن أن أي شخص يمكنه الاتصال بالتطبيق تم إعدادها من المتطوعين وعدد من المنظمات، في حالة حظر تطبيق واتساب في بلد ما، ويكون الوصول من خلال استخدم الوصول بالوكيل الذي يُساعد المستخدمين في الوصول إلى الخدمة ويكون ذلك من خلال خطوات بسيطة كم يلي: