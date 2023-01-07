تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 مزايا جديدة وكيف يتم تثبيت ببجي موبايل

تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 الذي أطلقته الشركة مؤخراً مع المزايا العديدة والجديدة حيث طرحت . الشركة تحديث ببجي موبايل 2.4 علي غير المعتاد مسبقاً في ببجي موبايل . كما أنه من العتاد في وقت سابق بأن تحديث PUBG MOBILE 2.4 كان سيتم في منتصف هذا الشهر مثلما يحدث مع كل تحديث . بتوقيته المحدد من الشركة كما نوهت الشركة عن تحديث لعبة ببجي 2023 يتاح لكل . عشاق اللعبة حتي يوم 15 من الشهر الجاري وأطلق علي تحديث PUBG MOBILE 2.4 الجديد 2023 . اسم Cyrcle Season 10 والذي يحمل في طياته ميزات عديدة . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل .

تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023

تحديث لعبة ببجي 2023 بالميزات الأكثر تشويق من أي وقت سبق في ببجي موبايل حيث يحتوي التحديث الأخير علي . العديد من ميزات خاصة بالمغامرات حيث في تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 . سيتمتع اللاعبين من الوصول بسهولة إلي C4S10 بعد أن يتم الانتهاء بشكل كامل من الدورة الثالثة في ببجي وهي الخاصة . بالموسم التاسع كما أن تحديث ببجي يحوي الكثير من الإضافات التي سيتمتع بها التحديث الأخير . وسنتعرف علي ذلك تفصيلياً عبر السطور التالية من مقال “موقع ثقفني” .

مزايا تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023

تم وضع العديد من المزايا في تحديث ببجي موبايل 2.4 وهي كالآتي :-

يحتوي التحديث الجديد علي ميزة Back For Honor وهي تسمح للاعب بالاستدعاء بعد أن يتم الأقصاء . أثناء المغامرات كما في أي مهمة انتقامية يمكن تحدي المزيل . كما يحتوي تحديث ببجي علي ميزة Martial Arts Arena وهي منطقة جديدة خاصة باللعب والمغامرات بوقت محدد . كذلك يحتوي أجدد تحديث ببجي موبايل 2.4 علي سيارة Dancing Lion بمقعدين جديدين يمكن تخزينهم في . حقيبة ظهرك وحملها طوال فترة المغامرة . كما يحتوي تحديث ببجي علي خرائط جديدة مثال خريطة Erangle Wolfic وتم معالجة كافة أخطاء ببجي السابقة بالخرائط . تحتوي ببجي علي خطاف يسمح لللاعب أن يقفز ويصنع الطيران السريع يشابه أداة الشباك في Spider Man . والتي أضيفت في تحديثات لعبة ببجي موبايل السابقة . كذلك بجانب تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 يحتوي علي سلاح جديد اسمه Hony Badger . يحتوي تحديث ببجي 2023 علي عنصر قتالي جديد وضع باللعبة بمسمي القوس التفجيري . بجانب حقيبة ظهر يرتديها المغامر في ببجي اسمها حقيبة الحظ تمكن اللاعب من شراء جميع الإمدادات التي يحتاج لها . كما أن أجدد تحديث ببجي موبايل 2.4 يحتوي علي مهارة المنجنيق بجانب مهارة التمويه التكتيكي .

ما الذي سيتم تقديمه في تحديث لعبة ببجي 2023

بجانب مزايا تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 التي أشرنا لها بسطور مقال “موقع ثقفني” السابقة سيضاف الآتي :-

ستطرح ببجي بخريطة جديدة في مغامرات اللعبة .

كما يحتوي تحميل PUBG MOBILE 2.4 2023 علي سلالم جديدة مضافة وهي سلالم Ziplines .

يأتي تحديث ببجي موبايل علي أعداء جدد بمسمي أعداء NPC بجانب رؤساء جدد في تجربة PVE .

كذلك بجانب أربعة عناصر داخل PUBG MOBILE 2.4 2023 في الخريطة الجديدة يمكن بيعها .

تلك العناصر الجديدة هي العينة البيولوجية ، ومعالج GPU ، العدسة ، الأكوام الذهبية .

كما يحتوي تحديث ببجي علي مقاومة تعزز الدروع الخاصة بمقاومة أي ضرر ينجم عن هجمات تفجيرية .

كذلك بجانب الترقية الكبيرة التي تمت علي المخزون الأساسي وسعته وصلت إلي 30 في ببجي موبايل .

أما عن كيف يتم الحصول علي تحديث ببجي موبايل 2.4 سنتعرف عليه بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .

طريقة تحميل PUBG MOBILE 2.4 2023

يتم تحميل PUBG MOBILE 2.4 2023 عبر متجر جوجل بلاي لهواتف أند رويد في حالة عدم حصولك عليها من قبل . كما يتم البحث عن تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 عبر مربع البحث في المتاجر . بعد أن تظهر اللعبة في المتجر أضغط علي زر التحديث ليتم تحديث اللعبة علي الهاتف . كما بعد أن يتم ببجي موبايل 2.4 أسمح الأذن لاستخدام كلاً من التخزين والميكروفون . تلك هي الخطوات الخاصة بحصولك علي أجدد تحديث ببجي موبايل 2.4 .

تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 الذي تم إطلاقه أمس من الشركة المنتجة والذي يحوي العديد من المزايا الجديدة . كما أن تحديث لعبة ببجي 2023 سيكون مختلفاً في اتجاهات كثيرة داخل اللعبة كما ذكرنا في سطور مقال “موقع ثقفني” .