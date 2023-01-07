نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 مزايا جديدة وكيف يتم تثبيت ببجي موبايل في المقال التالي
تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 الذي أطلقته الشركة مؤخراً مع المزايا العديدة والجديدة حيث طرحت . الشركة تحديث ببجي موبايل 2.4 علي غير المعتاد مسبقاً في ببجي موبايل . كما أنه من العتاد في وقت سابق بأن تحديث PUBG MOBILE 2.4 كان سيتم في منتصف هذا الشهر مثلما يحدث مع كل تحديث . بتوقيته المحدد من الشركة كما نوهت الشركة عن تحديث لعبة ببجي 2023 يتاح لكل . عشاق اللعبة حتي يوم 15 من الشهر الجاري وأطلق علي تحديث PUBG MOBILE 2.4 الجديد 2023 . اسم Cyrcle Season 10 والذي يحمل في طياته ميزات عديدة . وعبر السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي التفاصيل .
تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023
تحديث لعبة ببجي 2023 بالميزات الأكثر تشويق من أي وقت سبق في ببجي موبايل حيث يحتوي التحديث الأخير علي . العديد من ميزات خاصة بالمغامرات حيث في تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 . سيتمتع اللاعبين من الوصول بسهولة إلي C4S10 بعد أن يتم الانتهاء بشكل كامل من الدورة الثالثة في ببجي وهي الخاصة . بالموسم التاسع كما أن تحديث ببجي يحوي الكثير من الإضافات التي سيتمتع بها التحديث الأخير . وسنتعرف علي ذلك تفصيلياً عبر السطور التالية من مقال “موقع ثقفني” .
مزايا تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023
تم وضع العديد من المزايا في تحديث ببجي موبايل 2.4 وهي كالآتي :-
- يحتوي التحديث الجديد علي ميزة Back For Honor وهي تسمح للاعب بالاستدعاء بعد أن يتم الأقصاء . أثناء المغامرات كما في أي مهمة انتقامية يمكن تحدي المزيل .
- كما يحتوي تحديث ببجي علي ميزة Martial Arts Arena وهي منطقة جديدة خاصة باللعب والمغامرات بوقت محدد .
- كذلك يحتوي أجدد تحديث ببجي موبايل 2.4 علي سيارة Dancing Lion بمقعدين جديدين يمكن تخزينهم في . حقيبة ظهرك وحملها طوال فترة المغامرة .
- كما يحتوي تحديث ببجي علي خرائط جديدة مثال خريطة Erangle Wolfic وتم معالجة كافة أخطاء ببجي السابقة بالخرائط .
- تحتوي ببجي علي خطاف يسمح لللاعب أن يقفز ويصنع الطيران السريع يشابه أداة الشباك في Spider Man . والتي أضيفت في تحديثات لعبة ببجي موبايل السابقة .
- كذلك بجانب تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 يحتوي علي سلاح جديد اسمه Hony Badger .
- يحتوي تحديث ببجي 2023 علي عنصر قتالي جديد وضع باللعبة بمسمي القوس التفجيري .
- بجانب حقيبة ظهر يرتديها المغامر في ببجي اسمها حقيبة الحظ تمكن اللاعب من شراء جميع الإمدادات التي يحتاج لها .
- كما أن أجدد تحديث ببجي موبايل 2.4 يحتوي علي مهارة المنجنيق بجانب مهارة التمويه التكتيكي .
ما الذي سيتم تقديمه في تحديث لعبة ببجي 2023
بجانب مزايا تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 التي أشرنا لها بسطور مقال “موقع ثقفني” السابقة سيضاف الآتي :-
- ستطرح ببجي بخريطة جديدة في مغامرات اللعبة .
- كما يحتوي تحميل PUBG MOBILE 2.4 2023 علي سلالم جديدة مضافة وهي سلالم Ziplines .
- يأتي تحديث ببجي موبايل علي أعداء جدد بمسمي أعداء NPC بجانب رؤساء جدد في تجربة PVE .
- كذلك بجانب أربعة عناصر داخل PUBG MOBILE 2.4 2023 في الخريطة الجديدة يمكن بيعها .
- تلك العناصر الجديدة هي العينة البيولوجية ، ومعالج GPU ، العدسة ، الأكوام الذهبية .
- كما يحتوي تحديث ببجي علي مقاومة تعزز الدروع الخاصة بمقاومة أي ضرر ينجم عن هجمات تفجيرية .
- كذلك بجانب الترقية الكبيرة التي تمت علي المخزون الأساسي وسعته وصلت إلي 30 في ببجي موبايل .
- أما عن كيف يتم الحصول علي تحديث ببجي موبايل 2.4 سنتعرف عليه بسطور مقال “موقع ثقفني” التالية .
طريقة تحميل PUBG MOBILE 2.4 2023
- يتم تحميل PUBG MOBILE 2.4 2023 عبر متجر جوجل بلاي لهواتف أند رويد في حالة عدم حصولك عليها من قبل .
- كما يتم البحث عن تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 عبر مربع البحث في المتاجر .
- بعد أن تظهر اللعبة في المتجر أضغط علي زر التحديث ليتم تحديث اللعبة علي الهاتف .
- كما بعد أن يتم ببجي موبايل 2.4 أسمح الأذن لاستخدام كلاً من التخزين والميكروفون .
- تلك هي الخطوات الخاصة بحصولك علي أجدد تحديث ببجي موبايل 2.4 .
تحديث PUBG MOBILE 2.4 2023 الذي تم إطلاقه أمس من الشركة المنتجة والذي يحوي العديد من المزايا الجديدة . كما أن تحديث لعبة ببجي 2023 سيكون مختلفاً في اتجاهات كثيرة داخل اللعبة كما ذكرنا في سطور مقال “موقع ثقفني” .
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