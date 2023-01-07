مواصفات سامسونج M13 5G، “قبل الشراء” ما هي أهم المزايا والعيوب؟

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مواصفات سامسونج M13 5G، الذي تم إصداره في عام 2021. وهاتف “Samsung Galaxy M13” هو هاتف ذكي مناسب للميزانية ومزود باتصال 5G، ويسمح بسرعات تنزيل وتحميل أسرع، كما يحتوي على شاشة بمقاس 6.5 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة معالج ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت (قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD)، ويحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية في الخلف، وكاميرا أمامية واحدة للصور الذاتية، بالإضافة إلى أنه يعمل ببطارية كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، ويعمل بنظام التشغيل Android.
مزايا Samsung Galaxy M13
هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها، هاتف سامسونج M13 5G Samsung Galaxy M13””. فمن أهم مواصفات سامسونج M13 5G، والتي تختلف عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Unpacked 2021، وكذلك مواصفات هاتف Galaxy S20 FE. هي كالتالي:
- اتصال 5G: تم تجهيز هاتف M13 باتصال 5G، والذي يسمح بسرعات تنزيل وتحميل عالية، واتصال أكثر استقرارًا.
- شاشة كبيرة: يحتوي هاتف سامسونج M13 على شاشة مقاس 6.5 بوصة، وهي ميزة رائعة لمشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وتصفح الويب.
- سعة تخزين قابلة للتوسيع: يحتوي الطراز M13 على سعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت، وذلك باستخدام بطاقة microSD، لذلك لا داعي للقلق بشأن نفاد مساحة جميع التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.
- بطارية كبيرة: يحتوي هاتف M13 على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، والتي من المفترض أن توفر عمرًا طويلاً للبطارية لمعظم المستخدمين.
- إعداد ثلاثي للكاميرا: يحتوي M13 على إعداد ثلاثي للكاميرا في الخلف، والذي يتضمن كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع ومستشعر عمق. مما يسمح بتصوير أكثر تنوعًا، والقدرة على التقاط صور بزاوية واسعة.
- نظام التشغيل Android: يعمل M13 على نظام التشغيل Android، وهو سهل الاستخدام ويحتوي على مجموعة كبيرة من التطبيقات المتاحة.
عيوب هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy M13
تتضمن بعض العيوب المحتملة، لجهاز Samsung Galaxy M13 5G. والتي يمكنك مراجعتها من خلال رابط الموقع الرسمي لشركة سامسونج. ما يلي:
- شاشة منخفضة الدقة: يحتوي جهاز M13 على شاشة 720 بكسل، وهي دقة أقل من بعض الهواتف الذكية الأخرى في السوق. قد لا تكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لبعض المستخدمين، ولكن قد يفضل البعض الآخر شاشة عالية الدقة.
- أداء متواضع: يتم تشغيل M13 بواسطة معالج ثماني النواة، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت. وهو ما يكفي لأداء معظم المهام، ولكن قد لا يكون بنفس سرعة الهواتف، ذات المعالجات الأكثر قوة.
- لا توجد مقاومة للماء: لا يحتوي الطراز M13 على تصنيف IP رسمي، مما يعني أنه ليس مقاومًا للماء أو الغبار. قد تكون هذه مشكلة محتملة للمستخدمين القلقين، بشأن الانسكابات العرضية أو حالات السقوط.
- لا يوجد شحن لاسلكي: لا يدعم M13 الشحن اللاسلكي، مما قد يكون عيبًا للمستخدمين الذين يفضلون طريقة الشحن المريحة هذه.
- لا يوجد NFC: لا يحتوي M13 على NFC (اتصال المجال القريب)، مما يعني أنه لا يمكن استخدامه لمدفوعات الهاتف المحمول، أو للاتصال بالأجهزة التي تدعم تقنية NFC. قد يكون هذا العيب الذي يندرج ضمن مواصفات سامسونج M13 5G، بمثابة قيدًا على بعض المستخدمين لهذا الهاتف.
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