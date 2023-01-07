مواصفات سامسونج M13 5G، “قبل الشراء” ما هي أهم المزايا والعيوب؟

مواصفات سامسونج M13 5G، الذي تم إصداره في عام 2021. وهاتف “Samsung Galaxy M13” هو هاتف ذكي مناسب للميزانية ومزود باتصال 5G، ويسمح بسرعات تنزيل وتحميل أسرع، كما يحتوي على شاشة بمقاس 6.5 بوصة، ويتم تشغيله بواسطة معالج ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين 64 جيجابايت (قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD)، ويحتوي الهاتف على كاميرا ثلاثية في الخلف، وكاميرا أمامية واحدة للصور الذاتية، بالإضافة إلى أنه يعمل ببطارية كبيرة تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة، ويعمل بنظام التشغيل Android.

مزايا Samsung Galaxy M13

هناك العديد من المزايا التي يتمتع بها، هاتف سامسونج M13 5G Samsung Galaxy M13””. فمن أهم مواصفات سامسونج M13 5G، والتي تختلف عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Unpacked 2021، وكذلك مواصفات هاتف Galaxy S20 FE. هي كالتالي:

اتصال 5G : تم تجهيز هاتف M13 باتصال 5G، والذي يسمح بسرعات تنزيل وتحميل عالية، واتصال أكثر استقرارًا.

: تم تجهيز هاتف M13 باتصال 5G، والذي يسمح بسرعات تنزيل وتحميل عالية، واتصال أكثر استقرارًا. شاشة كبيرة : يحتوي هاتف سامسونج M13 على شاشة مقاس 6.5 بوصة، وهي ميزة رائعة لمشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وتصفح الويب.

: يحتوي هاتف سامسونج M13 على شاشة مقاس 6.5 بوصة، وهي ميزة رائعة لمشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وتصفح الويب. سعة تخزين قابلة للتوسيع : يحتوي الطراز M13 على سعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت، وذلك باستخدام بطاقة microSD، لذلك لا داعي للقلق بشأن نفاد مساحة جميع التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك.

: يحتوي الطراز M13 على سعة تخزين تبلغ 64 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها حتى 1 تيرابايت، وذلك باستخدام بطاقة microSD، لذلك لا داعي للقلق بشأن نفاد مساحة جميع التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك. بطارية كبيرة : يحتوي هاتف M13 على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، والتي من المفترض أن توفر عمرًا طويلاً للبطارية لمعظم المستخدمين.

: يحتوي هاتف M13 على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، والتي من المفترض أن توفر عمرًا طويلاً للبطارية لمعظم المستخدمين. إعداد ثلاثي للكاميرا : يحتوي M13 على إعداد ثلاثي للكاميرا في الخلف، والذي يتضمن كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع ومستشعر عمق. مما يسمح بتصوير أكثر تنوعًا، والقدرة على التقاط صور بزاوية واسعة.

: يحتوي M13 على إعداد ثلاثي للكاميرا في الخلف، والذي يتضمن كاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع ومستشعر عمق. مما يسمح بتصوير أكثر تنوعًا، والقدرة على التقاط صور بزاوية واسعة. نظام التشغيل Android: يعمل M13 على نظام التشغيل Android، وهو سهل الاستخدام ويحتوي على مجموعة كبيرة من التطبيقات المتاحة.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy M13

تتضمن بعض العيوب المحتملة، لجهاز Samsung Galaxy M13 5G. والتي يمكنك مراجعتها من خلال رابط الموقع الرسمي لشركة سامسونج. ما يلي: