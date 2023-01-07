نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «Toyor Al Janah» ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديد 1444 للأطفال على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 1444 على القمر الصناعي نايل سات، لمتابعة أشهر برامج الأطفال المقدمة من خلال أطفال في نفس عمر متابعين القناة، والجدير بالعلم أن البرامج المقدمة على شاشة قناة Toyor Al Janah تتميز بأنها منوعة بين أغاني تعليمية تقدم لصغار السن وبرامج ألعاب بالإضافة إلى مسابقات وبرامج دينية تتناسب وأعمار المتابعين لتعليمهم القيم الإسلامية الحنيفة، كذلك من أكثر ما يميز القناة أن نجومها من الأطفال حيث التقارب الفكري والعمري بين المشاهد والمقدم، والذي جعل تلك القناة الفضائية محل بحث دائم منذ إنشائها عام 2008، ومن خلال خطوات بسيطة بإمكانك ضبط واستقبال قناة Toyor Al Janah تعرف عليها في الفقرة التالية.

استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 1444 على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية HD

بالإضافة لما سبق ذكره فمن أجل أن تستقبل تردد القناة الفضائية طيور الجنة على ترددها الجديد قم بتوجيه طبق الدش على القمر الصناعي النايل سات ثم قم باتباع التالي:

أول خطوة هي فتح أيقونة التركيب بالريسيفر، وكتابة كلمة السر بشكل صحيح.

بشكل صحيح. يلي ذلك النقر على أيقونة قائمة الترددات الظاهرة أمامك على شاشة التلفاز.

الظاهرة أمامك على شاشة التلفاز. قم بالنقر على التردد 11258 ، استقطاب أفقي .

، استقطاب . أيضًا انقر على معدل رمز 27500 ، بمعامل تصحيح خطأ 3/4.

، بمعامل تصحيح خطأ كذلك قم بالنقر على أيقونة بحث ثم النقر ok حتى تظهر أمامك على الشاشة القناة الفضائية طيور الجنة.

بالجدول إحداثيات تردد قناة Toyor Al Janah

اسم القناة قناة طيور الجنة التردد 11258 الاستقطاب أفقي معامل تصويب خطأ 3/4 معدل الترميز 27500

ساعات العمل وبث البرامج على Toyor Al Janah 2023

في نفس السياق السالف ذكره فقناة طيور الجنة تعمل يوميًا على مدار ال24 ساعة، لذا فتعد من القنوات العائلية صديقة الأسرة يشاهدها الأطفال في أي وقت من اليوم، والجدير بالعلم أن القناة بدأت تحت شعار طيور بيبي وقت بدء بثها من الأردن قبل انتقالها للبحرين وتغيير الاسم لطيور الجنة والتي يتم استبدال الاسم بينها كل 10 ثواني، وكما ذكرنا تقدم مجموعة منتقاة من البرامج نجومها أطفال وهي كالتالي:

برنامج نشرة أخبار الدار.

كذلك برنامج مناجاة.

الرسام الصغير.

أنا أحبكم.

أيضًا البرنامج الشهير رياضة x رياضة.

كما تقدم القناة برنامج طيور الجنة في عيونهم.

يلي ذلك كواليس.

أيضًا برنامج ماما قالت.

كذلك ورتل القرآن ترتيلا.

حكايا جنى.

كذلك برنامج حروف الهجاء.

رمضانيات.

أيضًا نصائح رمضانية.

برنامج من أنا.

مغامرات كامبنج.

برنامج على خطاوي السيلاوي.

طيور الجنة الفضائية على اليوتيوب 2022 Toyor Al Janah

في الختام وجب الذكر بأن القائمين على تحديث الفضائية للأطفال Toyor Al Janah بقيادة مالكها خالد المقداد قاموا بتوسيع رقعة المشاهدة من العالم العربي للعالمية، فطرحت عدة قنوات فضائية بالعديد من اللغات الحية، لتستمر في عطائها ورسالتها بلغات عالمية فأصدرت قناة Toyor Al Janah على اليوتيوب التالية:

أولًا قناة طيور بيبي الإنجليزية تقوم تلك القناة بتقديم أغاني باللغة الإنجليزية تستهدف الفئة العمرية صغار السن بأصوات نجوم من الأطفال، لتصل رسالتها الإبداعية بلغة بإمكان المقيمين بالخارج فهمها بسهولة.

كذلك قناة اليوتيوب طيور بيبي التركية تستهدف فئة الأطفال الناطقين باللغة التركية وأطلق على القناة Bebek تقدم مجموعة ضخمة من الأغاني من إنتاج وإبداع طيور الجنة.