نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة تاريخ تشغيل الهاتف لأول مرة ايفون في المقال التالي
حيث يتسائل العديد من محبي هاتف ايفون عن خطوات معرفة تاريخ تشغيل الهاتف لأول مرة ايفون في الدولة العربية والخليجية، من اجل معرفة ميعاد فتح الايفون للاطلاع علي كافة تفاصيل الهاتف السابقة هل تم استخدامه من قبل أم لا، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكنك عزيزي المستخدم حتي يمكن من معرفة تاريخ تشغيل جهاز الايفون بدلا من الذهاب إلى المقر الرئيسي للشركة بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية للتعرف علي تاريخ تشغيله هناك، لهذا سوف نوضح لكم طريقة معرفة تاريخ فتح جهاز الايفون عبر هذه المقالة فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية.
قبل معرفة طريقة معرفة مدة استخدام الايفون ينبغي عليك عزيزي التعرف علي الشركة العالمية apple العملاقة في صناعة الهواتف الذكية في العالم، التي تقوم بوضع تنقية متقدمة إلا وهي بصمة الوجه أو خاصية التعرف على الوجه التي تدعم خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد، بالإضافة لوجود خاصية البصمة من الخلف، وبلوتوث اكثر من خمسة كما يدعم الشحن اللاسلكي بدون الزر الرئيسي بالإضافة انه مقاوم للمياه والخبار وغيرها من المميزات الرائعة.
معرفة تاريخ تشغيل الهاتف لأول مرة ايفون
نستعرض مع حضراتكم متابعي موقع ثقفني الاخباري كيفية معرفة مدة استعمال الايفون بالخطوات التفصيلية اللازمة للتعرف علي التاريخ الخاص بفتح الجهاز الآيفون عن طريق الدخول علي لوحة اعدادات الهاتف المحمول والذي يمكن من خلاله التعرف على كافة البيانات الخاصة بالجهاز الخاص بك وذالك عن طريق متابعتكم للنقاط التالية.
- انتقل إلى “الإعدادات”.
- اضغط على “تشغيل مدة استخدام الجهاز”.
- اضغط عليه مرة أخرى.
- سوف تظهر لك مدة استخدام الجهاز.
معرفة ميعاد تشغيل الهاتف لأول مرة ايفون
يمكنك عزيزي المستخدم معرفة تاريخ تشغيل الايفون أول مرة بكل سهولة من خلال تطبيق مجموعة من الخطوات البسطية التي يمكن لأي شخص معرفة تاريخ تشغيل الجوال الايفون الجديد من المستعمل حيث هناك فرق بين الهواتف المستعملة والجديدة والتي تتسم بالعديد من المميزات والمواصفات الرائعة، التي تقدمها شركة ابل الأمريكية، لهذا سوف نقوم بالاجابة علي سؤال كيف اعرف مدة استخدام الجهاز ايفون عبر النقاط التالية.
- الدخول علي موقع imei.info بالعربية عبر محرك البحث جوجل.
- كتابة الرقم التسلسلي حيث يمكن معرفته من خلال الاتصال علي رقم *#06# سيظهر لك كود مكون من 15 رقم.
- بعد التحقق من صحته اضغط علي زر Check .
- بعدها سوف يتم تحويلك إلى صفحة بها كافة البيانات الخاصة بالجهاز بشكل تفصيلي.
عرضنا علي حضراتكم متابعينا الأعزاء الاجابة علي سؤال كيفية معرفة متى تم تشغيل الهاتف لأول مرة للايفون؟. الذي يبحثون عنه الكثير من المستخدمين من اجل معرفة تاريخ فتح جهاز الآيفون والذي يعد من الهواتف الذكية الأكثر طلبا في السوق العالمية.
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