حيث يتسائل العديد من محبي هاتف ايفون عن خطوات معرفة تاريخ تشغيل الهاتف لأول مرة ايفون في الدولة العربية والخليجية، من اجل معرفة ميعاد فتح الايفون للاطلاع علي كافة تفاصيل الهاتف السابقة هل تم استخدامه من قبل أم لا، حيث توجد العديد من الطرق التي يمكنك عزيزي المستخدم حتي يمكن من معرفة تاريخ تشغيل جهاز الايفون بدلا من الذهاب إلى المقر الرئيسي للشركة بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية للتعرف علي تاريخ تشغيله هناك، لهذا سوف نوضح لكم طريقة معرفة تاريخ فتح جهاز الايفون عبر هذه المقالة فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية.

قبل معرفة طريقة معرفة مدة استخدام الايفون ينبغي عليك عزيزي التعرف علي الشركة العالمية apple العملاقة في صناعة الهواتف الذكية في العالم، التي تقوم بوضع تنقية متقدمة إلا وهي بصمة الوجه أو خاصية التعرف على الوجه التي تدعم خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد، بالإضافة لوجود خاصية البصمة من الخلف، وبلوتوث اكثر من خمسة كما يدعم الشحن اللاسلكي بدون الزر الرئيسي بالإضافة انه مقاوم للمياه والخبار وغيرها من المميزات الرائعة.

معرفة تاريخ تشغيل الهاتف لأول مرة ايفون