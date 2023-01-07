نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف HONOR X9a هاتف هونور الجديد 2023 بثلاث كاميرات دقة عالية في المقال التالي

تم الإعلان من قبل شركة هونر Honor عن الإصدار الجديد من هاتف HONOR X9a، بمواصفات عالية، حيث يتميز بشكل مميز وأنيق، تصميم عصري أكثر من رائع، يتميز الهاتف بكاميرا عالية الدقة، ٣ كاميرا خلفية سعة الكاميرا الرئيسية ٦٤ ميجا بكسل، وسعة كاميرا أمامية ١٦ ميجا بيكسل، تصل سعة بطاريته إلى ٥١٠٠ ملي أمبير، الهاتف يدعم الشحن السريع بسعة ٤٠ واط، يحتوي الهاتف على شاشة ساطعة الوضوح بدقة تصل إلى ٢٤٠٠× ١٠٨٠بكسل من نوعية AMOLED تصل سعتها إلى ٦.٦٧ بوصة، بقيمة تحديث ١٢٠ هرتز. ما هي مواصفات هاتف HONOR X9a تأتي أبعاد الهاتف Honor وتصميمه بمظهر خارجي عصري جداً وأنيق، والمواصفات كالتالي: كما أن واجهة الجهاز مصنوعة من الزجاج، وخلفها من البلاستيك.

كما أن الهاتف يزن حوالي ١٧٥ جرام.

طول الهاتف ١٦.١٦ ملم، عرض الهاتف ٧٣.٩مم، سمك الهاتف ٧.٩مم.

الهاتف متوفر بألوان أزرق، أخضر وأسود.

نوعية الشاشة AMOLED.

كما أن حجم الشاشة ٦.٦٧ بوصة.

كذلك دقة الشاشة عالية بحجم ٢٤٠٠×١٠٨٠ بكسل.

قيمة تحديث تصل إلى ١٢٠ هرتز. نظام هاتف HONOR X9a الهاتف يعمل بنظام أندرويد Android 12.

واجهة المستخدم Magic UI 6.1.

معالج الهاتف بنظام Qualcomm Snapdragon 695.

معالجة الرسوم Adreno 619. بطارية هاتف هونور الجديد 2023 تأتي البطارية من نوعية ليثيوم بو.

كذلك أن حجم البطارية يصل حجمها إلى حوالي ٥١٠٠مل أمبير.

كما أنها تدعم خاصية الشحن السريع تصل قوتها إلى ٤٤ واط. ذاكرة هاتف HONOR مساحة الهاتف الداخلية ١٢٨، ٢٥٦ جيجابايت.

كذلك هو يحتوي على ذاكرة عشوائية ٨.٦ جيجا رام.

كما أنه يحتوي على خاصيات الإتصال يحتوي على مكان مخصص شريحتين NaNo SIM.

كذلك يدعم شبكات الجيل الخامس من نوع 5G.

خاصية البلوتوث.

خاصية الواي فاي.

خاصية الواي فاي هوت سبوت.

خاصية جي بي اس.

تقنية NFC.

الواي فاي دايركت Wi-Fi Direct.

خاصية الاستشعار ، يدعم البصمة.

يدعم الدوران التلقائي.

يدعم التقارب.

يدعم التسارع.

الكاميرا الأمامية تعمل بدقة عالية بسعة ١٦ ميجا بيكسل، وفتحة عدسة تصل حجمها/2.5.

تدعم خاصية HDR.

دقة وجودة فيديو عالية 1080P FHD.

الكاميرا الخلفية يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية، الكاميرا الرئيسية تعمل بدقة عالية ٦٤ ميجا بيكسل، وفتحة عدسة حجمها F/1.8.

الكاميرا الأخرى تعمل بدقة ٥ ميجا بيكسل.

الثالثة تعمل بدقة ٢ ميجا بيكسل. عمر شويل - جدة مواصفات هاتف HONOR X9a هاتف هونور الجديد 2023 بثلاث كاميرات دقة عالية حساب المواطن يوضح طريقة إضافة تابع جديد وخطوات تسجيل الدخول في البرنامج

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