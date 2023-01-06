انت الان تتابع خبر واتساب يطلق ميزة جديدة مذهلة طال انتظارها في حال انقطاع الإنترنت.. اكتشفها الآن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن تطبيق واتساب في بداية هذا العام إطلاق ميزة طال انتظارها، تمكن المستخدمين من تجاوز الحجب والمراقبة.

استخدام التطبيق حتى في حال انقطاع الإنترنت

هذا وأعلنت الشركة أمس الخميس عن دعم الوكيل "بروكسي" لمستخدمي واتساب في جميع أنحاء العالم، بهدف تمكين المستخدمين من الحفاظ على الوصول إلى التطبيق في حالة حظر الاتصال أو انقطاعه، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأوضحت أن اختيار الاتصال عبر وكيل يُمكِّن المستخدمين من الاتصال بواتساب من خلال الخوادم التي أنشأها متطوعون ومؤسسات من جميع أنحاء العالم مخصصة لمساعدة المستخدمين على التواصل بحرية.

ودعت واتساب القادرين على مساعدة الآخرين على الاتصال من خلال إنشاء وكيل للاتصال إلى المساهمة.

*الخصوصية والأمان:

وتأكيداً على خصوصية المستخدمين، أوضحت أن الاتصال عبر الوكيل يحافظ على المستوى العالي من الخصوصية والأمان الذي توفره الخدمة، مردفة: "ستظل رسائلك الشخصية محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن بقاءها بينك وبين الشخص الذي تتواصل معه، وغير مرئية لأي شخص بينهما، فلا الخوادم الوكيلة، ولا واتساب، ولا ميتا قادرة على رؤيتها".

كما يتوفر خيار الأمان الجديد الآن في قائمة الإعدادات لكل شخص يستخدم أحدث إصدار من تطبيق واتساب.

هذا ويمكن الوصول إلى الخيار الجديد لمستخدمي واتساب على نظام أندرويد من خلال النقر – في تبويب الدردشات – على النقاط الثلاث في الزاوية العليا اليسرى، ثم النقر على الإعدادات (Settings)، خيار التخزين والبيانات (Storage and Data)، التمرير إلى الأسفل للخيار الأخير الوكيل (Proxy)، النقر على إعدادات الوكيل (Proxy Settings) وتفعيل خيار استخدام الوكيل (Proxy use).