انت الان تتابع خبر قدرات استثنائية وبطارية تدوم ليومين.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي A14 5G والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة سامسونج Samsung، رسميا أحدث هواتفها الذكية تحت اسم Galaxy A14 5G، ضمن فعاليات معرض CES 2023، وهو يعد أحدث إصدارات سلسلة جالكسي التي تأتي لتلبية احتياجات المستهلكين ذوي الأسعار المنخفضة.

ووفق ما ذكره موقع "screenrant"، يتميز الهاتف الاقتصادي Galaxy A14 5G، بدعم الإنترنت عالي السرعة بفضل اتصال الجيل الخامس، فهو يعد أرخص هاتف ذكي 5G من سامسونج.

*سعر ومواصفات هاتف سامسونج جالكسي A14 G5:

هذا ويجلب العضو الجديد في سلسلة جالكسي A إمكانيات أكثر قوة، مما يتيح للمستخدمين التمتع بمواصفات الهواتف متوسطة الفئة ولكن بسعر رخيص، فقد تم تزويد هاتف Galaxy A14 5G، بمعالج ثماني النواة لمنح قدر أكبر من المرونة للمستخدمين الذين يرغبون في تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

كما يتميز هاتف Galaxy A14 5G، بشاشة كبيرة من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، تعد بألوان زاهية وواقعية بفضل جودة عرض Full HD +، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وهي مواصفات تجلبها عادة الهواتف الذكية متوسطة الفئة.

ولعشاق التصوير الفوتوغرافي، يلفت المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل الانتباه، حيث تم دمج بنية العدسة الثلاثية، التي تجمع بين كاميرا ماكرو ومستشعر عمق وكلاهما بدقة 2 ميجابكسل، في جزيرة تم وضعها بشكل رأسي على خلفية الجهاز، وبالنسبة لكاميرا السيلفي يمتلك هاتف Galaxy A14 5G، كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل للصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

وبخصوص أداء الجهاز، زودت سامسونج هاتف Galaxy A14 5G، بمعالج ثماني النواة بسرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز، وهو مطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، مما يجعل الهاتف يقدم أداء مشابه لما تقدمه الهواتف الذكية المتطورة.

هذا ويعد معالج Dimensity 700، بأداء جيد لتشغيل الوسائط وحتى الألعاب على أساس يومي، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، والتي يمكن أن تصل إلى 1 تيرابايت، عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

كما يعمل هاتف Galaxy A14 5G، بواسطة واجهة المستخدم One UI 5.0، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، وسيتلقى الهاتف اثنين من تحديثات أندرويد وأربع سنوات من ترقيات الأمان.

ويتميز الهاتف بدعم مستشعر بصمة الإصبع الجانبي، ويحتوي Galaxy A14 5G على ظهر وإطار بلاستيكي من البولي كربونات، ويزن حوالي 204 جراما ويبلغ قياسه 167.7 × 78 × 9.1 ملميتر.

هاتف Galaxy A14، يحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، وتدعى سامسونج أن الهاتف يستمر لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد إعادة شحن البطارية، بفضل تقنية توفير الطاقة التكيفية.

ويدعم هاتف Galaxy A14، الاتصال بشبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 5G، وهي التقنية الأسرع والأحدث المتاحة في السوق، بالإضافة إلى تكامل شبكات 2G و 3G و 4G، ويتم تضمين فتحتين SIM، كما يدعم الهاتف تقنيات الاتصالات التقليدية مثل:Bluetooth 5.2 و Wi-Fi ومنفذ شحن USB C، ومقبس سماعة الرأس بالإضافة إلى دعم تقنيات GPS و NFC والمزامنة الذكية مع أجهزة كمبيوتر سامسونج وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى.

هاتف Galaxy A14، يتوفر في اللون الأسود والفضي والأحمر الداكن والأخضر الفاتح، مقابل سعر يبدأ من 200 يورو (أي ما يعادل 5700 جنيه مصري).