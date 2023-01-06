انت الان تتابع خبر واتساب WhatsApp يطرح ميزة جديدة ومهمة للرسائل .. إليكم ما الذي تغير فيها ! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واتساب يطلق العديد من المميزات المذهلة في تحديثه الجديد رقم 2.23.1.24 ، ويختبر من خلاله رمز إشارة مرجعية جديدة للرسائل المؤقتة المحفوظة وقام واتساب بتنزيل التحديث من خلال برنامج Google Play Beta خلال فترة التجربة.

ويعمل WhatsApp أيضاً على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين حفظ الرسائل المؤقتة في الإصدار التجريبي 2.23.1.11 لنظام Android .

وتأتي هذه التحديثات بعد إصدار تحديث WhatsApp مع إمكانية تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام جهاز محمول آخر.

كما سيحصل WhatsApp لنظام Android على رمز جديد للرسائل المؤقتة المحفوظة ، ولن يتم حذف الرسالة المؤقتة المخزنة على الفور ، وسيظل يرى جميع المستخدمين في الدردشة ومع ذلكويمكن للمستخدمين ، الذين لديهم التحكم الكامل في المحادثة ، حذف الرسالة وعدم ترك أي أثر خلفهم .

سيتمكن المستخدمون من اكتشاف أنه تم تخزين رسالة مؤقتة. ومن خلال البحث عن رمز الإشارة المرجعية في مربع الرسالة ، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه . ستعمل هذه الأيقونة كإشارة مرئية بأن الرسالة ستبقى في الدردشة بعد فترة التأخير.

واتساب

سيتمكن المستخدمون من تحديد الرسائل التي ستبقى بسهولة والتي ستنتهي صلاحيتها بمرور الوقت . وهو أمر مفيد لتوصيل المعلومات الهامة .

ميزة واتساب الجديدة قيد التطوير

لا تزال الميزة الجديدة قيد التطوير وليست متاحة بعد لمختبري الإصدارات التجريبية. ولا يوجد وقت تقديري لوصول الإصدار الثابت . ولكن مع بداية مرحلة الاختبار وفي حالة عدم حدوث مشكلات كبيرة . سيكون متاحًا لجميع المستخدمين قريبًا.

جدير بالذكر ، أن الإصدار 2.23.1.11 من WhatsApp كان متاحًا مسبقًا من خلال برنامج Google Play Beta. ويختبر التطبيق خيار تحقق جديدًا للحصول على الرمز المكون من ستة أرقام وتسجيل الدخول على جهاز ثانوي بعد إصدار تحديث يسمح بتسجيل الدخول إلى WhatsApp على جهاز محمول ثانوي.