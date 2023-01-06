انت الان تتابع خبر أخيرا .. الكشف عن أسعار سامسونج جالكسي اس 23 - Galaxy S23 .. ومميزات الشاشة لم يسبق لها مثيل! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان شركة الهواتف الذكية سامسونج تستعد لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة سامسونج جالكسي اس 23 – Samsung Galaxy S23 الشهر المقبل .

حيث ان هذه السلسلة تتكون من النسخة العادية Galaxy S23 وجالكسي اس 23 بلس – Galaxy S23 Plus وجالكسي اس 23 الترا – Galaxy S23 Ultra .

وقامت تسريبات جديدة بالكشف عن ميزات شاشة هواتف السلسلة والأسعار قبل الإطلاق الرسمي .

ستعمل جميع الهواتف في سلسلة Samsung Galaxy S23 بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم . وسيكون هناك فرق كبير في الأداء بينها وبين سابقتها بنسبة 36% لوحدة المعالجة المركزية ، و 48% لوحدة معالجة الرسومات ، و 60% لوحدة المعالجة NPU.

أفادت التسريبات أيضًا ، أنه فقط من الممكن لإصدار S23 Ultra استخدام 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وواحد من ثلاثة خيارات تخزين ، بما في ذلك 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت . وسيحصل كل من S23 العادي و S23 Plus على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من التخزين . ومع ذلك ، لم يعد خيار 128 جيجابايت متاحًا.

أسعار سلسلة جالكسي اس 23

أفادت التسريبات أيضًا ، أن هاتف Galaxy S23 Ultra سيتوفر بسعر 1199 دولار أمريكي ، بينما سيأتي هاتف Galaxy S23 Plus بسعر 999 دولار أمريكي ، أما سعر Galaxy S23 النسخة العادية سيكون 799 دولار أمريكي .

سيحتوي إصدار Plus على بطارية تبلغ سعتها 4700 مللي أمبير في الساعة ، بينما سيكون للإصدار العادي بطارية 3900 مللي أمبير في الساعة . وسيكون كلا الجهازين قادرين على الشحن السريع بقوة 25 واط .