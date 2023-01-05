مسابقة الحلم 2023 تعلن عن مفاجأة سارة لأول مرة تعرف عليها

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عمر شويل - جدة مسابقة الحلم 2023 تعلن عن مفاجأة سارة لأول مرة تحدث من قبل، أعلنها الإعلامي مصطفي الأغا في ليلة رأس السنة التي تم سحب الفائز بجائزة المليون دولار، وكان وقتها سعيد الحظ مصري الجنسية من محافظة المنوفية يدعي محمود احمد لاشين يعمل في مجال المبيعات، فور الإعلان عن إسم الفائز ذكر مصطفي الأغا عن نية البرنامج رفع قيمة جوائز مسابقة الحلم 2023، لذلك يبدأ الإقبال على الاشتراك في المسابقة يتزايد لنيل الجائزة الكبرى الجديدة.

مسابقة الحلم 2023 تعلن عن مفاجأة سارة لأول مرة

كشف مصطفي الأغا عن مضاعفة جائزة الحلم فى 2023، لتكون 2 مليون دولار بدلاً من مليون دولار، وهذه سابقة تحدث لأول مرة تقريبا، لهذا فقد يسري هذا العرض على جميع الجوائز المقدمة، الجميع يعلم أن سلسلة جوائز الحلم تبدأ من 150 ألف دولار، 250 ألف دولار، 500 ألف دولار إلى مليون دولار، بعد مضاعفة جوائز قد تتغير هذه الأرقام إلى الضعف.

من منا يحلم بهذه الجائزة الكبرى الجديدة التي بالطبع قد تغير حياته للأفضل، الأمر أصبح قريب لمن يبدأ في المحاولة، خاصة وأن الاشتراك في مسابقة الحلم أمر في يد الصغير قبل الكبير، لا يتطلب منك سوي ارسال رساله ليس بها أكثر من كلمة “الحلم” أو كلمة Dream أو كلمة reve وذلك على الرقم المخصص للدولة التي تقيم فيها.

فإذا كنت من مصر فامامك 3 خطوط إتصال (فودافون، اورنج، we) يتم إرسال الرسالة على رقم (95458) تكلفة هذه الرسالة 7 جنية مصري.

أما إذا كنت من المملكة العربية السعودية فتجد أمامك 5 شركات محمول يمكنك الاختيار من بينهم (STS, mobily, Zain, Lebara, virgin)، على الرقم التالي (755505)، تكلفة الرسالة 5.75 ريال سعودي، وإليك رابط الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع دول العالم.

إذا كنت تريد الاشتراك في مسابقة الحلم من الأردن فعليك إرسال الرسالة على الرقم التالي 90434 ، أما إذا كنت من الإمارات فالرقم المخصص 90434.

في حال كان رقم بلدك غير مسجل فعليك أن تقوم بإرسال الرسالة على الرقم الدولي (0088216101092).

جائزة السحب الأول من مسابقة الحلم 2023

تبدأ مسابقة الحلم فى العام الجديد 2023 بجائزة 350 ألف دولار لأول فائز في 2023، بعدها يتم مضاعفة الجوائز إلى أن تصل قيمة الجائزة إلى 2 مليون دولار.