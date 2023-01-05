نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إخفاء نفسك أونلاين على واتساب بخطوات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحرص تطبيق واتساب WhatsApp خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة الرائعة للمستخدمين على جميع الأجهزة سواء كانت تعمل بنظام iOS و أندرويد، ومن تلك الميزات التي طرحها التطبيق لجميع المستخدمين ميزة إخفاء حالة الاتصال بالإنترنت أو الأونلاين، حيث أنها تتيح للمستخدمين القدرة على إخفاء حالتهم أونلاين عن أي شخص سواء صديق أو غير صديق، حيث يمكن البقاء متصلاً بالإنترنت عبر التطبيق دون أن يشعر بك أحد.

طريقة إخفاء نفسك أونلاين على واتساب

من جانبه أوضح موقع ” إينديا توداي” أن الميزة الرائعة تتيح للمستخدمين على تطبيق الدردشة الفوري العالمي إخفاء حالة التطبيق الخاصة بهم عن أي شخص يريدون، وفي حال الرغبة في البقاء متصلاً بالإنترنت على التطبيق دون أن يعرف أحد بذلك فيمكنك اتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة على التطبيق، والتي سوف نكشفها لحضراتكم خلال السطور التالية.

كيفية إخفاء الأونلاين على واتساب

يمكنك إخفاء حالتك على تطبيق واتساب من خلال الخطوات التالية، ولكن ننصح الجميع بضرورة اتباع نفس الترتيب التالي:

يجب في البداية تحديث تطبيق WhatsApp.

ضرورة فتح التطبيق والانتقال إلى علامة التبويب الخاصة بالإعدادات “Setting”.

يجب على المستخدم الانتقال إلى الخصوصية privacy.

يجب النقر فوق خيار Last Seen and Online Status ثم انقر على Nobody.

مع التمرير لأسفل سوف تجد who can see I’m online.

يجب النقر على same as last seen.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة فلن يتمكن احد رؤيتك على التطبيق أونلاين، وهنا تستطيع عدم الرد على الرسائل والتحرك بحرية على التطبيق دون أن يشعر بك أحد، وهى تتيح للمستخدم على التطبيق الحصول على الراحة وعدم الإزعاج خلال تلك الفترة، كما أنها تمنع عن المستخدمين الإحراج، لذا يمكنك الحصول على الميزة من خلال اتباع الخطوات السابقة بنفس الترتيب من أجل الحصول على الميزة.

وفي نهاية المقال يجب الإشارة إلى ان تطبيق واتساب قد طرح العديد من الميزات خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يعمل على اختبار العديد من الميزات الجديدة قبل طرحها على التطبيق لجميع المستخدمين، لكسب رضاء أكثر من ملياري مستخدم نشط على التطبيق.