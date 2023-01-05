نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra الأقوى بين هواتف أند رويد بمزايا عديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra الأقوى بين الهواتف الذكية بنسخته الجديدة حيث يحتوي علي العديد من المزايا . كما أن Samsung Galaxy S23 Ultra 5G هو النسخة المطورة من النسخة السابقة . Samsung S22 حيث تم تطوير مواصفاته بشكل أقوم من النسخة السابقة . كذلك بجانب تم تغليف الهاتف بطبقة حماية أقوي للشاشة وهي من خامة Fectos Plus وتمتاز . مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra بتحمله لتشغيل الألعاب لعدد ساعات طويلة . دون تأثره بسخونة الهاتف كما في النسخ السابقة وذلك بفضل تقنية سناب دراجون المطورة بقوة أعلي . وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” سنعرض تفاصيل مواصفات وأسعار سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا الجديد .
هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra
يتميز هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بالعديد من المزايا التي تجعل المنافسة له من باقي هواتف أند رويد . غير سهلة وذلك لأن الهاتف يطرح بميزة مقاومة الغبار بجانب مقاومة الماء تحت عمق . 1.5 متر تحت الماء كما أن الهاتف الجديد له القدرة علي تحمل ضغط الماء حتي مدة 30 دقيقة متواصلة . كذلك بجانب حصول الهاتف علي تلك الميزة لشهادة IP 68 العالمية التي تصدر للهواتف بتلك المواصفات . كما أن Samsung Galaxy S23 Ultra 5G يحتوي علي شريحة NANO SIM المتوافقة مع . كافة أجيال الشبكات المختلفة . وعبر السطور التالية سنتعرف علي مواصفات سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا الجديد .
مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra
العديد من المواصفات القوية والمميزة للهاتف الجديدة نسردها كالآتي :-
- دقة شاشة الهاتف بوضوح 3080 * 1440 بكسل .
- كما يحتوي هاتف Samsung S23 Ultra علي عدد ألوان للشاشة بقدر مليار لون .
- يصل معدل تحديث الهاتف إلي قوة 144 هرتز أقوي من النسخة السابقة .
- كذلك بجانب سطوع ألوان الشاشة بقوة 2000 شمعة .
- كما ضمن مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra نسبة الشاشة لحجم الهاتف 90% .
- كثافة بكسل الشاشة وصلت إلي 600 بكسل لكل أنش في الهاتف .
- كما تم تصنيع Samsung S23 Ultra لشاشته من زجاج الغورلا القوي بإضافة مادة Fector Plus .
- بجانب مميزات مضافة للهاتف وهي HDR 10 مع ميزة Always On Display .
مزايا جوال Samsung Galaxy S23 Ultra في مكونات Hardwair
يحتوي جوال Samsung S23 Ultra علي العديد من مزايا داخلية وهي كالآتي :-
- تقنية المعالج تم تصنيعها بتقنية Exyons 2200 .
- كما يحتوي الهاتف من الداخل علي تقنية ثماني النواة التي تم ترقيتها .
- هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بداخلة وحدة معالجة 4 Nano .
- كذلك بجانب وضع بصمة الأصبع للتعرف علي المستخدم في الواجهة الأمامية بالشاشة .
- كما يحتوي مستشعر Samsung Galaxy S23 Ultra 5G علي تسارع ، دوران ، بارومتر ، بوصلة . الدعم للتجربة الخاصة بسطح المكتب دعم النطاق العريض بتقنية UWB .
وحدات تخزين Samsung S23 Ultra المتعددة
يطرح هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بالعديد من وحدات التخزين وهي كالتالي :-
- وحدة تخزين 512GB مع وحدة 16 جيجا رام .
- كما يأتي Samsung S23 Ultra بسعة تخزين 256GB مع 12 جيجا رام .
- كذلك بجانب سعة التخزين الأعلى 1 تيرا بايت بجانب 12 جيجا رام .
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G يحتوي علي ذاكرة صلبة 4.1UFS .
- كما تم تطوير الذاكرة الداخلية بتقنية LPDDR5X .
ما هي وسائط هاتف سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا
يحتوي هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra علي وسائط عديدة وهي كالآتي :-
- به وحدة راديو داخلية FM .
- كما يحتوي علي سماعتين خارجتين بتقنية STERIO .
- Samsung S23 Ultra لا يدعم مدخل سماعات الأذن وذلك لوجود سماعات AIRPODS .
سعر Samsung Galaxy S23 Ultra
- ربما سيكون سعر سامسونج أس 23 ألترا داخل السعودية 5299 ريال لنسخة 256GB .
- كما متوقعاً أن يكون سعر Samsung Galaxy S23 Ultra بالسعودية 5699 ريال لنسخة 512GB .
- كذلك بجانب توقع السعر العالمي للهاتف الجديد بسعر 1200 دولار أمريكي .
- ربما يكون سعر Samsung S23 Ultra داخل مصر 29640 ألف جنيه .
- كما متوقعاً أن يكون الهاتف الجديد سعره داخل الإمارات بقيمة 4404 درهم .
- أما عن طرح الهاتف داخل دولة قطر ربما يكون سعره 4368 ريال .
- كذلك بجانب أن سعر Samsung Galaxy S23 Ultra 5G يختلف من دولة لأخري وفقاً لسعر صرف الدولار .
هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra والموعد المحدد لإطلاقه داخل الأسواق العالمية لم يتم التصريح عنه بشكل رسمي . من الشركة ولكن وفقاً للمعلومات التي يتم تداولها فربما يكون في الشهر الحالي أو القادم علي أقصي تقدير .
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