طريقة تحميل تطبيق بكام في البنك لمتابعة أسعار العملات لحظة بلحظة

هناك العديد من عمليات البحث حول طريقة تحميل تطبيق بكام في البنك عبر محرك البحث جوجل من قبل الكثير من المواطنين المصريين لمعرفة سعر صرف العملات في مصر اليوم داخل البنوك المصرية الحكومية والخاصة علي مستوي الجمهورية، لهذا سوف نستعرض معاكم شرح كيفية تسطيب البرنامج بكل سهولة ويسر، وذالك بواسطة متابعتكم للشرح متابعينا الأعزاء عبر هذا المقال فرجاءً تابعوا معانا قراءة السطور التالية.

طريقة تحميل تطبيق بكام في البنك

لعلك تتساءل الآن ما هي الخطوات اللازمة من اجل تنزيل برنامج بكام في البنك علي الهاتف الخاص بي، سواء كان يعمل هاتفك بنظامي التشغيل ( android or ios ) للاطلاع علي الأسعار الجديدة بشكل تلقائي، لهذا سوف نتعرف سويا علي الطريقة الصحيحة حتي يتمكن أي شخص من متابعة أسعار العملات لحظة بلحظة من خلال متابعتكم للخطوات الموضحة لكم عبر النقاط التالية.

قم بربط هاتفك المحمول بشبكة الإنترنت المنزلية سواء كان يعمل هذا الجوال علي أنظمة التشغيل سواء الاندرويد أو IOS.

فعندما تمسك بهاتفك قم بالدخول علي متجر التطبيقات جوجل بلاي للاندرويد أو اب ستور للايفون.

من ثم تضغط علي خانة البحث لكي تقوم بكتابة ( بكام في البنك apk ).

بعدها قم بالضغط علي أيقونة التطبيق لكي تقوم بالنقر علي زر التثبيت.

بعدها انتظر حتي يتم نقل جميع ملفات التطبيق علي المساحة التخزينية لهاتفك.

بعد تنزيل برنامج بكام في البنك قم بالضغط علي زر التشغيل.

قم بمنح كافة الصلاحيات والأذونات التي تمكنك من الدخول علي البرنامج.

من خلال التطبيق المجاني يمكنك تغير اللغة سواء كانت العربية أو الانجليزية.

كما يمكن الانتقال إلى الاعدادات لتشغيل خاصية الاشعارات للاطلاع علي عملة معينة أو اكثر علي مدار اليوم.

كما يقدم هذا التطبيق الرائع علي مدار الساعة تحديث مستمر حول أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري اليوم في جميع البنوك المصرية فعند الضغط علي أي عملة سواء تتعرف علي سعر البيع والشراء، كما يمكنك معرفة أسعار الذهب والفضة اليوم داخل محلات الصاغة علي مستوي الجمهورية بشكل تلقائي ولن تستهلك أي مجهود في الذهاب إليها لمعرفة اخر المستجدات حول التداولات الأسبوعية لبورصة السعر الجديد بجميع عياراته المختلفة سواء كان (عيار 24, 22, 18, 14, 12) التي يهتم بها الكثير من النساء والمقبلين علي الزواج من الرجال.