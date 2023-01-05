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عمر شويل - جدة قامت شركة أبل بالإعلان عن طرح أحد الإصدارات الجديدة من هاتف أيفون، ولذلك زادت عمليات البحث عن كم سعر ايفون 14 برو في العراق، وكذلك في جميع الدول العربية الأخرى، وقد تميز الهاتف بامتلاكه مواصفات رائعة ومذهلة للغاية، حيث ستقوم العراق باستيراد الجهاز وبيعه عقب نزوله في الأسواق على الفور.

كم سعر ايفون 14 برو في العراق

بعد إعلان شركة أبل عن طرح جهاز أيفون الجديد وهو إصدار 14 برو ماكس، أعلنت عن المواصفات الخاصة به كما أعلنت عن سعره وأنه سيقدر بمبلغ 1100 دولار أمريكي تقريبا وبالتالي سيكون سعره في العراق حوالي 1750000 دينار عراقي.

سعر ايفون 14 برو ماكس في الدول العربية

يبلغ سعر ايفون برو ماكس في المملكة العربية السعودية حوالي 5700 ريال سعودي، وفي دولة الإمارات 5120 درهم إماراتي، وفي جمهورية مصر 25671 جنية مصري، وفي الأردن حوالي 950 دينار أردني.

ما هي مواصفات موبايل أيفون 14 برو ماكس

أعلنت شركة أبل عن مواصفات موبايل أيفون 14 برو ماكس وقد تميز بإمكانيات مذهلة للغاية وسوف نوضحها بالتفصيل فيما يلي:

أبعاد الهيكل: يبلغ الطول 160.7مم، والعرض 77.6مم، أما السمك فيبلغ 7.9 مم.

مواد التصنيع: تم صنع كل من الواجهة الأمامية والخلفية من زجاج غوريلا، أما الإطار فقد تم صنعه من الفولاذ حتى يقاوم الصدأ، ويتميز بالقوة والعملية.

حجم الشاشة: يبلغ حجم الشاشة حوالي 6.7 بوصة، وتستهلك نسبة كبيرة جدا من الهيكل تصل الى 88.4%.

الذاكرة العشوائية: يبلغ حجم الذاكرة 6 جيجا بايت.

مميزات موبايل iPhone 14 Pro Max

يتميز الهاتف بالكثير من المميزات والخصائص الرائعة التي نالت إعجاب كافة المستخدمين وسوف نوضح أهم هذه المميزات فيما يلي:

تتميز الشاشة بالحجم الكبير فيحتل نسبة كبيرة من الواجهة الأمامية للهاتف.

يحتوي التطبيق على كاميرا تتضمن ثلاث عدسات بدقة 12 ميجا بكسل، لهواة التصوير والاحتفاظ بالصور الاحترافيه ذات الجودة العالية.

أجبنا في هذا المقال عن سؤال كم سعر ايفون 14 برو في العراق، كما تعرفنا على سعره في باقي الدول العربية، وهو من الهواتف الرائعة التي تتميز بإمكانيات ومواصفات مذهلة للغاية.