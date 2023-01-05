أفضل طريقة لشحن جواهر فري فاير 2023 بخطوات سهلة وسريعة

شحن جواهر فري فاير، إذا كنت تريد أن تصبح من محترفي لعبة فري فاير فإنك تحتاج إلى امتلاك العدد الكافي من جواهر فري فاير للقيام بشراء ما تحتاجه من أسلحة وملابس شخصيات وجلود، إلى جانب إمكانية فتح العديد من الصناديق والهدايا على الهدايا والأشياء المميزة التي تحتوي عليها وتساعدك في تخطي المراحل المختلفة باللعبة، لذلك نقدم لكم في هذا المقال الطرق المختلفة لشحن جواهر فري فاير التي يمكنك استخدامها والحصول على الجواهر بكل سهولة.

شحن جواهر فري فاير عن طريق الايدي

يعد شحن الجواهر عن طريق ID من الطرق التي يفضلها الكثير من اللاعبين، حيث يتم الشحن عن طريق إدخال رقم الايدي الخاص بك في اللعبة دون الحاجة إلى تقديم أي معلومات شخصية، وهو ما يقدمه موقع Shop2game الذي يوفره لكم مركز غارينا ويمكنكم استخدامه بكل أمان، ومن أجل شحن جواهر فري فاير من خلال هذه الموقع اتبع الخطوات التالية:

ادخل على موقع Shop2game الرسمي.

عليك تحديد دولتك أولا لكي تظهر لك طرق الشحن المتوفرة في بلدك.

ادخل على لعبة Free Fire، واختر تسجيل الدخول عن طريق “معرف اللاعب”.

ادخل رقم الايدي أو معرف اللاعب والذي يمكنك الحصول عليه من خلال الحساب الخاص بك في اللعبة.

تظهر أمامك بعد ذلك طرق الدفع المتاحة في بلدك والتي يمكنك الاختيار من بينها.

ثم تظهر عروض باقات الجواهر من أسعار وأعداد، فقم باختيار ما يناسبك.

اضغط على “المتابعة إلى شاشة الدفع” واستكمل باقي الخطوات إلى أن يبلغك الموقع بإتمام العملية بنجاح.

موقع شحن جواهر فري فاير مجاناً

من بين طرق الشحن التي يستخدمها اللاعبين للحصول على جواهر فري فاير مجاناً هو استخدام تلك المواقع التي تطلب من المستخدم تنفيذ بعض المهام وفي المقابل تمكنهم من تجميع نقاط بعد إنهاء كل مهمة، ومن ثم يتم استبدالها بجواهر فري فاير، ولعل من أفضل تلك المواقع التي أثبتت مصداقيتها هو موقع oonoo الشهير الذي يمكنك من خلاله شحن جواهر فري فاير مجاناً، ومن أجل استخدام الموقع عليك اتباع الخطوات التالية: