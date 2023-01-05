نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ايفون 14 برو في العراق 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن قامت شركة أبل بالإعلان عن البدء في طرح الإصدار الجديد والمتميز من الهاتف الايفون ١٤ برو max، بدأ الكثير من الاشخاص في البحث عن سعر هذا الجهاز في دولتهم، وأحد أكثر الدول التي يتم البحث بشكل كبير من خلال مواطنيها هي دولة العراق، حيث أن هذه الدولة ستقوم باستيراد الجهاز عقب طرحة بشكل مباشر في الاسواق.

سعر ايفون ١٤ برو ماكس في العراق

اعلنت شركة ابل عن طرح جهاز ايفون ١٤ برو ماكس في الأسواق، وجاء بمواصفات أكثر أناقة ورقي عن الإصدارات القديمة، وبذلك سيكون سعرة ما يقارب ١١٠٠ دولار أمريكي، وهذا ما يعادل ١٧٥٠٠٠٠ دينار عراقي.

اسعار اصدارات أيفون برو ماكس في العراق

كشفت شركة أبل من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقرها الرئيسي في نيويورك، عن الاصدار الأضخم من سلسلة هواتف الآيفون، والذي سوف يكون منه ٤ نسخ وهم ايفون ١٤، ايفون ١٤ برو، ايفون ١٤ برو ماكس، ايفون ١٤ ماكس

والاسعار ستكون على النحو التالي:

سيكون سعر ايفون ١٤ برو ماكس في العراق ١٧٥٠٠٠٠ دينار عراقي.

ايفون برو ١٤ مقدر بسعر ١٥٥٠٠٠٠ دينار عراقي.

مواصفات هاتف ايفون برو ماكس ١٤

تم إصدار هذا الهاتف بتاريخ شهر سبتمبر ٢٠٢٢، وسيكون متوفر بمجموعة ألوان متميزة وجذابة وهم اللون الأسود، واللون الفضي، واللون الذهبي، واللون الأرجواني.

كما أن هذا الهاتف يدعم شبكات 3G حيث تصل إلى ٤٢ ميجابايت.

ويدعم شبكه 4G وتصل إلى ١.٢ جيجابايت.

كما أنه يدعم شبكات 5G التي تصل إلى ٣.٧ جيجابايت.

جاء هاتف ايفون برو ماكس بشاشة ltpo oled بحجم ٦.٧ بوصة.

وتتميز الشاشة بدقة مميزة ٢٧٩٦×١٢٩٠ بكسل وأبعاد ١٩.٥.٩

يباع الهاتف في الأسواق بذاكرة ١٢٨، ٢٥٦، ٥١٢ جيجابايت.

أبرز عيوب ايفون ١٤ برو ماكس

على الرغم من أن هاتف ايفون ١٤ برو ماكس مليء بالمزايا، إلا أنه يحتوي على بعض العيوب، والتي من أهما مايلي: