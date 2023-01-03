طريقة سحرية رائعة لحذف رسائل واتساب القديمة

يحرص دائماً تطبيق واتساب WhatsApp الشهير والأكثر شيوعاً في العالم على تحسين وتطوير أدائه، وتقدمي العديد من الميزات الرائعة التي يطلبها العديد من المستخدمين، وذلك من أجل تلبية رغبات ومستخدميه وكسب رضاء أكثر من ملياري مستخدم على التطبيق، ونجح تطبيق الدردشة الفوري في جذب العديد من العملاء والمستخدمين خلال الفترة الأخيرة بالعديد من دول العالم، ومن أهم الميزات التي طرحها التطبيق من اجل زيادة المساحة التخزينية في العديد من الأجهزة، ميزة حذف الرسائل القديمة، والتي تخللي العديد من المساحة المخزونة التي بها العديد من الفيديوهات والصور القديمة.

كيفية حذف رسائل واتساب القديمة

تعد خاصية حذف الرسائل بعد الإرسال مهمة جداً للغاية لدى جميع المستخدمين، وهنا يجب الإشارة إلى صعوبة حذف الرسائل القديمة جداً والتي مر عليها عام بالكامل، حيث أصبحت من العوائق الكبيرة، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بشكل أساسي بملء المساحة التخزينية على الهاتف أو الجهاز الخاص بك، وسوف نوضح في هذا المقال عن طريقة سحرية رائعة يستطيع من خلالها المستخدم حذف الرسائل من تطبيق الدردشة الفوري العالمي حتى ولو مضى علي إرسالها سنة كاملة، لذا يجب أن تتابع المقال حتى نهايته للتعرف على الطريقة.

خطوات حذف رسائل واتساب القديمة

يجب في البداية فتح تطبيق واتساب الخاص بك.

ضرورة الانتقال إلى الدردشة التي تحتوي على الرسائل التي تريد حذفها ثم الضغط مطولاً على تلك الرسالة.

انتقل إلى الخارج واختر زر وضع الطيران.

من الإعدادات الخاصة بالجهاز عليم اختيار الوقت والتاريخ بعد توقف التحديث التلقائي لهما ثم العودة للوراء أي زمن قبل إرسال الرسالة، ثم حذف الرسائل بعد إعادة الوضع الطبيعي.

من خلال الخطوات السابقة يمكنك حذف الرسائل على تطبيق الدردشة الفوري، وهنا يجب الإشارة إلى أن تطبيق واتساب يعمل بشكل دائم على إرضاء مستخدميه إلى الحد الأكبر، وخصوصاً مع المنافسة الشرسة التي يتلقاها من العديد من تطبيقات الدردشة الفورية في العالم، وخاصة تطبيق تيليجرام الشهير، لذا يقوم التطبيق بين الحين والآخر طرح العديد من التحديثات الجديدة فضلاً عن الميزات الرائعة التي تتيح للمستخدمين تحسين تجربتهم في جميع دول العالم، كما يسعى التطبيق لطرح وتجريب العديد من الميزات الجديدة له على عدد من المستخدمين.