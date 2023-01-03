آوبو إيه 77 آس الجديد بمواصفات مثيره وتعرف علي الأسعار و المساحات والأسعار

آوبو إيه 77 آس من اهم الهواتف الحديثة التي تم إصدارها حديثا في خلال هذه الأيام. والذي تم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لشركه آوبو علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن إطلاقه العديد والكثير من الهواتف الحديثة الأخري والتي أشعلت المنافسة بينهم من حيث الأسعار والمواصفات والفئة السعرية لهما. ومن اهم تلك الهواتف هاتف فيفو وآي 73 الجديد كليا من فيفو بمواصفاته الجديدة وتعرف علي الأسعار ومساحات التخزين. كما تم الإعلان أيضا عن هاتف ريلمي 10 الجديد كليا من ريلمي وتعرف علي المواصفات الجديدة والأسعار المتوقعة. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الهاتف ومعرفه جميع مواصفاته ومميزاته التي تم الإعلان عنها. بالاضافه إلي ذلك أيضا سوف نقوم بتوضيح مساحه التخزين المتوافرة للهاتف والتي سيتم الإصدار بها والأسعار في الأسواق أيضا من خلال تلك المقالة.

آوبو إيه 77 آس

أعلنت شركه آوبو عن الكثير من هواتفها الحديثة التي تم إطلاقها في خلال هذه الأيام مع بداية العام الجديد. والذي جاء من ضمن تلك الهواتف هاتف آوبو إيه 77 آس الجديد. كما أعلنت أيضا آوبو أيضا عن مواصفات الهاتف الجديدة والتي سوف نقوم بتوضيحها من خلال النقاط الأتية :

أبعاد اللون الأزرق 74×75.3×7.99 ملي مع وزن 187 جرام.

أبعاد اللون البرتقالي 74×75.3×8.4 ملي مع وزن 187 جرام.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين نانو.

الهاتف مقاوم لقطرات الماء الخفيفة والغبار.

شاشه الهاتف من نوع نو تتش بحجم 6.56 بكسل وتأتي بجوده 729×1612 بكسل وبمعدل كثافه بكسلات 269 بكسل.

معالج الهاتف من نوع snapdragon 680 بتكنولوجيا 6 نانو ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 610.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 8 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي مزدوجه الأولي بدقه 50 ميجا بكسل والثانية بدقه 2 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم مستشعر بصمه مدمج بزر البور مع خاصيه face unlock.

الهاتف يدعم ميكروفون إضافي لعزل الصوت.

بطاريه الهاتف تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وشاحن بقوه 33 وآت.

الهاتف متوافر باللون الأزرق واللون البرتقالي.

oppo a77s

بالاضافه إلى ذلك أيضا أعلنت شركه آوبو عن أسعار هاتف آوبو إيه 77 آس الجديدة. كما سوف نقوم بتوضيحها من خلال الأتي :