موقع ببجي الرسمي للشحن 2023 من خلال الموقع الرسمي Midasbuy بال ID

موقع ببجي الرسمي للشحن يمنحك عدد هائل من الشدات التي يمكنك من خلالها استكمال مهامك داخل اللعبة باستمرار دون توقف، وهناك العديد من الطرق الأخرى الرسمية التي يمكنك من خلالها أيضًا شحن شدات ببجي بكل سهولة وبالأعداد التي تحتاج إليها، كما يمكنك من خلال ذلك الموقع بيع وشراء كافة الشدات بأسهل الطرق الممكنة.

موقع ببجي الرسمي للشحن

يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على شدات ببجي بكل سهولة:

ادخل على الموقع الرسمي midasbuy، ثم سجل رقم ال ID الخاص بك على اللعبة.

ثم اختر العرض الذي يناسبك على شحن شدات ببجي، ثم اختر طريقة الدفع.

كما بجب أن تضغط على الأمر شراء، ثم انتظر حتى انتهاء العملية وتابع حسابك الشخصي على ببجي.

موقع شحن شدات ببجي

كما يمكنك الحصول على شدات ببجي أيضًا باستخدام العديد من الطرق الأخرى المختلفة، والتي من أبرزها الشحن عبر بطاقات جوجل بلاي، وإليكم الخطوات فيما يلي:

ادخل على حسابك الخاص عبر لعبة ببجي، ثم اضغط على أيقونة شدات ببجي واختر عملية شراء.

ثم قم بتحديد عدد الشدات المراد الحصول عليها.

بعد ذلك اختر وسيلة الدفع بطاقة جوجل بلاي.

كما يمكن القيام بنفس الأمر لأصحاب الآيفون من خلال Apple ID.

شدات ببجي بالنقاط

إلى جانب موقع PUBG الرسمي للشحن يمكنك أيضًا الحصول على عدد مميز من شدات ببجي عن طريق النقاط، وإليكم ما يخص ذلك فيما يلي:

كلما استطعت استكمال مهامك داخل لعبة ببجي، كلما تمكنت من الحصول على أكبر عدد من النقاط في حسابك.

بينما يمكنك استبدال تلك النقاط بعدد محدد من شدات ببجي.

من أبرز تلك المهام الدخول في منافسات ببجي، وكذلك تحدي الكؤوس.

موقع استبدال شدات ببجي

كما يمكنك أيضًا شحن شدات ببجي بكل سهولة من خلال الدخول على الموقع الرسمي، وإليكم ذلك بالخطوات كما يلي: