علوم وتكنولوجيا

بدون فوائد وبقسط 100 ريال.. ايفون 13 برو max بالتقسيط

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عمر شويل - جدة بدون فوائد وبقسط 100 ريال.. ايفون 13 برو max بالتقسيط - ثقفني

نحن نعيش في عصر التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات المطورة ويعد الهاتف المحمول شيء لا غنى عنه لدى كل شخص لذلك تقدم شركة نون في المملكة العربية السعودية عرض جوال آيفون ١٣ بروماكس بالتقسيط وبدون فوائد نهائيا بهدف التسهيل على المواطن السعودي داخل المملكة العربية السعودية شرائه والحصول عليه بكل سهولة، لذلك يرغب الكثير من الأشخاص الحصول على الهاتف لما يتميز به من مزايا رائعة وجذابة فهو يتميز بالجودة في التصنيع والمتانة في الخامات، فدعونا نتعرف علي كم سعر ايفون 13 برو max بالتقسيط من شركة نون.

ايفون 13 برو max بالتقسيط من نون

أوضحت نون كيفية الحصول على هاتف آيفون بروماكس ١٣ وكيفية الحصول عليه بالتقسيط وبدون فوائد من اجل التسهيل على من يرغب في شرائه ويكون سعر هاتف آيفون بروماكس كالتالي:

  • يتميز سعر هاتف آيفون ١٣ بروماكس من نون أنه سعره مناسب لمن يرغب في الحصول عليه حيث يشمل سعر الهاتف قيمة الضريبة المضافة ٦٩٩٩ ريال سعودي وقد كان سعره قبل الخصم يصل قيمته ٧٦٩٩ ريال سعودي.
  • يتميز الهاتف أنه معه ضمان لمدة عامين لإثبات أحقية المواطن وقيمة خصم تصل إلى ٧٠٠ ريال سعودي.
  • هاتف آيفون بروماكس يتميز بأن قيمة القسط الشهري الذي يدفعها المواطن تصل إلى ١١٦٧ريال سعودي وذلك لمدة طويلة تصل إلى ٦ أشهر.
ايفون 13 برو max بالتقسيط
ايفون 13 برو max بالتقسيط

مزايا هاتف آيفون بروماكس ١٣ الرائعة

يتميز هاتف آيفون بروماكس بالعديد من المزايا الرائعة التي يتمناها أي مواطن أن تكون في هاتفه المحمول حيث أنه من مزاياه أنه يدعم شبكات الاتصال 5G وتتمثل هذه المزايا في الآتي:

  • يحتوي هاتف آيفون ١٣ بروماكس على أفضل وأدق الكاميرات التي تعطينا أفضل وأنقى الصور والفيديوهات.
  • هذا الهاتف يأتي بشريحتين اتصال من نوع esin  وNanosim
  • يتميز هاتف آيفون بروماكس ١٣ أنه يوجد لديه طبقة حماية مقاومة للخدش بالإضافة إلى زجاج مقاوم للخدش، كما يمتلك بطارية شحن سريعة بقوة ٢٠ وات.
  • من مواصفات هاتف آيفون بروماكس أنه يدعم خاصية تحديد الموقع الجغرافي GPS وخاصية Face id  لفتح الجوال عن طريق بصمة الوجه والتي تعمل عن طريق الكاميرا الأمامية .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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