نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فوائد وبقسط 100 ريال.. ايفون 13 برو max بالتقسيط في المقال التالي
نحن نعيش في عصر التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصالات المطورة ويعد الهاتف المحمول شيء لا غنى عنه لدى كل شخص لذلك تقدم شركة نون في المملكة العربية السعودية عرض جوال آيفون ١٣ بروماكس بالتقسيط وبدون فوائد نهائيا بهدف التسهيل على المواطن السعودي داخل المملكة العربية السعودية شرائه والحصول عليه بكل سهولة، لذلك يرغب الكثير من الأشخاص الحصول على الهاتف لما يتميز به من مزايا رائعة وجذابة فهو يتميز بالجودة في التصنيع والمتانة في الخامات، فدعونا نتعرف علي كم سعر ايفون 13 برو max بالتقسيط من شركة نون.
ايفون 13 برو max بالتقسيط من نون
أوضحت نون كيفية الحصول على هاتف آيفون بروماكس ١٣ وكيفية الحصول عليه بالتقسيط وبدون فوائد من اجل التسهيل على من يرغب في شرائه ويكون سعر هاتف آيفون بروماكس كالتالي:
- يتميز سعر هاتف آيفون ١٣ بروماكس من نون أنه سعره مناسب لمن يرغب في الحصول عليه حيث يشمل سعر الهاتف قيمة الضريبة المضافة ٦٩٩٩ ريال سعودي وقد كان سعره قبل الخصم يصل قيمته ٧٦٩٩ ريال سعودي.
- يتميز الهاتف أنه معه ضمان لمدة عامين لإثبات أحقية المواطن وقيمة خصم تصل إلى ٧٠٠ ريال سعودي.
- هاتف آيفون بروماكس يتميز بأن قيمة القسط الشهري الذي يدفعها المواطن تصل إلى ١١٦٧ريال سعودي وذلك لمدة طويلة تصل إلى ٦ أشهر.
مزايا هاتف آيفون بروماكس ١٣ الرائعة
يتميز هاتف آيفون بروماكس بالعديد من المزايا الرائعة التي يتمناها أي مواطن أن تكون في هاتفه المحمول حيث أنه من مزاياه أنه يدعم شبكات الاتصال 5G وتتمثل هذه المزايا في الآتي:
- يحتوي هاتف آيفون ١٣ بروماكس على أفضل وأدق الكاميرات التي تعطينا أفضل وأنقى الصور والفيديوهات.
- هذا الهاتف يأتي بشريحتين اتصال من نوع esin وNanosim
- يتميز هاتف آيفون بروماكس ١٣ أنه يوجد لديه طبقة حماية مقاومة للخدش بالإضافة إلى زجاج مقاوم للخدش، كما يمتلك بطارية شحن سريعة بقوة ٢٠ وات.
- من مواصفات هاتف آيفون بروماكس أنه يدعم خاصية تحديد الموقع الجغرافي GPS وخاصية Face id لفتح الجوال عن طريق بصمة الوجه والتي تعمل عن طريق الكاميرا الأمامية .
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