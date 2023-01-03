استقبل الأن..تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 ”Toyor Al-janah” لمشاهدة الأغاني والبرامج الترفيهية للأطفال

يهتم الكثير من الأطفال في الوطن العربي بتردد قناة الأطفال التلفزيونية الجديدة طيور الجنة، إنها إحدى شبكات تلفزيون الأطفال الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط والدول العربية لأنها تنتج برامج تعليمية تساعد الأطفال على تنمية عقولهم وتغرس الأخلاق والقيم في ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي، وبدأت القناة عام 2008 على القمر الصناعي المصري نايل سات وهي متوفرة حاليا على عرب سات وسنتعرف على تردد القناة على موقع ثقفني وكذلك بثها على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وسهيل، القناة متخصصة في تقديم برامج الأطفال وأغانيهم، وتقدم برامجها من قبل الأطفال لجعلها أكثر فائدة للأطفال.

قناة طيور الجنة الجديد 2023

من خلال بث عدد من البرامج التعليمية أو الأغاني أو الترانيم التي تتضمن قيمًا عديدة وأهدافًا تعليمية، توفر شبكة تلفزيون الأطفال Birds of Paradise محتوى فريدًا طوال اليوم يهدف إلى مساعدتهم على تعلم العديد من دروس الحياة المهمة بالإضافة إلى ذلك، يعمل هذا على توفير مجموعة متنوعة من الأغاني التعليمية والترانيم التي يمكن للأطفال من خلالها تعلم الحروف الأبجدية، بالإضافة إلى تقديم البرامج التي تعد مصدرًا رائعًا للترفيه للأطفال في كل مكان، فإن قناة Birds of Paradise تبث في الأردن منذ عام 2008. الجودة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات أيضًا.

تردد قناة طيور الجنة 2023الجديد

بالنظر إلى جذب القناة لأكثر البرامج والأغاني شهرة فقد تم الإعلان مؤخرًا عن تحديث ترددها على القمر الصناعي نايل سات من أجل تحسين تجربة المشاهدة لكل من يشاهدها في مختلف الدول العربية للأطفال على مدار اليوم استقبال تردد القناة بث الخبر التالي عبر القمر الصناعي النايل سات، فيما يلي تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وهو كالتالي: –

اسم القناة:- قناة طيور الجنة.

القمر الصناعي:- نايل سات.

تردد القناة:- 11258.

الاستقطاب:- أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل ترميز القناة:- 27500.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

وبذلك نعرض تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات وتحتوي قناة طيور الجنة على العديد من الأغاني التي يحبها الأطفال.

القمر:- عرب سات.

تردد القناة:- ١١٣١٠.

معدل ترميز القناة:- ٢٧٥٠٠.

استقطاب القناة:- عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على القمر سهيل سات