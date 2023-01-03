طرق الحصول على فيتامين د خلال الشتاء

طرق الحصول على فيتامين د خلال الشتاءيعد فيتامين د، أحد العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لبناء ونمو العظام، كما ينظم فيتامين د؛ العديد من الوظائف الحيوية في خلايا الجسم، ولكن مع حلول فصل الشتاء يعاني الكثير من الأشخاص، بسبب نقص هذا الفيتامين الذي يتم الحصول عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس.

أهمية فيتامين د

وفقًا لما جاء بصحيفة تايمز ناو نيوز، يعمل فيتامين (د) على تقوية العظام ويعزز صحة الأسنان والجهاز المناعي، ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى إصابة الإنسان بالكثير من المشاكل الصحية، حيث أشارت الدراسات الطبية إلى أنه عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون يتم إنتاجه بالجسم، من خلال التعرض لأشعة الشمس أو بعض الأطعمة والمكملات الغذائية، وفيما يلي فوائد فيتامين د:

- تمعدن العظام: يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، من خلال الإحتفاظ على نسبة من فوسفات الكالسيوم، وذلك لتمكين العظام من النمو والتمعدن.

- منع الانقباضات اللاإرادية: يمنع فيتامين د؛ الانقباض اللاإرادي الذي يحدث للعضلات، وذلك للحفاظ على توازن الجسم ومنع التشنجات العضلية.

تأثير الشتاء على امتصاص فيتامين د

يؤدي الطقس البارد وانخفاض درجات الحرارة إلى انخفاض مستويات فيتامين (د) لدى بعض الأشخاص، وخاصة مع عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل يومي، لذلك ينصح الأطباء:

• الحصول على مكملات فيتامين د

• تناول الأسماك وخاصة الدهنية مثل التونة والسلمون.

• استهلاك كميات مناسبة من المكسرات والبذور.

• تناول منتجات الألبان.

