نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بموعده بألوان وسعر ومواصفات خيالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة نزول Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بموعده داخل الأسواق العالمية بمواصفات خيالية وقوية تميز . هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra عن النسخة السابقة منه كما أنه وفقاً للمعلومات المتداولة . عن مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra فأنه يتمتع بشاشة أكبر وبطارية بسعة شحن أسرع مما سبق . كذلك بجانب تمتع سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا بمقاومته للصدأ والماء بفضل المواد التي . صنع منها Samsung Galaxy S23 Ultra والعديد من المواصفات والمميزات التي . سنستعرضها داخل سطور مقال اليوم فتابعونا .
نزول Samsung Galaxy S23 Ultra 5G
تحرص شركة سامسونج في كل فئة من فئات هواتف Samsung عندما تطرح في كل فترة أنتاج داخل الأسواق . تجعله أكثر تميزاً بين فئات الهواتف الذكية كما أن هاتف سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا . يطرح هذه المرة بتوفير مزايا ومواصفات كثيرة تجعل منافسته من باقي الهواتف الذكية . ستواجه صعوبة لأن الهاتف سيكون منافساً قوياً مما يحتويه من مواد تصنيع قوية ومواصفات أكثر تميزاً . كما صمن مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra يحتوي علي معالج قوي أفضل من أي نسخة منتجة . من هواتف سامسونج السابقة . بجانب الذاكرة العشوائية ، كاميرات الهاتف القوية الوضوح ، أما عن مواصفات الهاتف العديدة . نتعرف عليها تفصيلياً في سطور المقال القادمة .
نزول Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بمواصفات قوية
تتعدد مواصفات الهاتف الجديد Samsung Galaxy S23 Ultra ونعرضها بالتفصيل كالآتي :-
- يطرح الهاتف بوزن أقل مما يجعله أخف وهو بوزن 228 جرام فقط .
- كما يتميز الهاتف بأبعاد أقل سمكاً وهي 163.6 * 77.9 * 8.9 للطول والعرض والسمك .
- كذلك بجانب مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra الأخري يطرح بذاكرتين مختلفتين 12 ، 16 جيجا .
- مساحات التخزين للهاتف الجديد هي 512 ، 256 ، 128 جيجا لتساعدك في أختيار المساحة التي ترغبها .
- كما يتميز سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا بمعالج قوي من الجيل الثامن بتقنية Snap Dragon 8 Gen 2 .
- يتميز هاتف Samsung بعدم كافة أجيال شبكات الاتصال المختلفة وذلك لاختلاف الشبكات داخل الدول .
- نزول Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بالأسواق ببطارية قوية 5000 أمبير بشاحن سريع بقدرة 64 وأت .
هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra بمزايا متعددة
المزايا داخل الهاتف الجديد عديدة بجانب المواصفات التي تم ذكرها في السطور السابقة ونسرد منها الآتي :-
- يحتوي الهاتف الجديد علي أربعة كاميرات مختلفة الوضوح وهي 200 ، 10 ، 12 ، 10 ميجا بكسل .
- كما تم تخصيص كاميرا للتصوير Selfy بقدرة وضوح 40 ميجا بكسل .
- نزول Samsung Galaxy S23 Ultra 5G باحتوائه علي قلم إلكتروني S Pen كما أعتيد بالنسخ السابقة .
- كذلك بجانب احتواء الهاتف علي نظام أند رويد كما هو معتاداً من قبل وتم تطويره للنسخة 13 بأحدث نظام مواكباً لجوجل .
- ظهرية الهاتف بمادة الزجاج القوي بمادة الغورلا جلاس لحماية Samsung Galaxy S23 Ultra من الخدوش أو الكسور
- أما عن ألوان هاتف Samsung الجديد نعرضها بالسطور التالية من مقال اليوم .
ألوان Samsung Galaxy S23 Ultra
نزول Samsung Galaxy S23 Ultra 5G في الأسواق بألوان متعددة لتوفير ما يناسب مستهلكي هواتف Samsung . كما أعتيد من الشركة العملاقة في أنتاج الهواتف الذكية والألوان المتوقعة هي :-
- طرح Samsung Galaxy S23 Ultra بلون ذهبي فاتح .
- كما سيتم طرح الهاتف باللون الأبيض .
- كذلك بجانب اللون المميز والفريد اللون الوردي .
- سيأتي هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra باللون الأخضر .
- بجانب لونين أخرين وهما اللون الرمادي واللون الأسود .
- هناك معلومات مسربه علي أنه هناك لون آخر وهو اللون العنابي .
- كما أن سعر الهاتف وفقاً لما جاء من معلومات مسربه نتعرف عليها في السطور التالية .
سعر Samsung Galaxy S23 Ultra عالمياً وبالدول
نزول Samsung Galaxy S23 Ultra 5G بأسعار مختلفة وفقاً لكل دولة علي حدا كالآتي :-
- من المفترض وفقاً للمعلومات المتداولة بأن سعر Samsung Galaxy S23 Ultra عالمياً 1200 دولار .
- كما متوقعاً أن يكون سعر الهاتف داخل المملكة العربية السعودية بسعر 4500 ريال سعودي .
- كذلك بجانب طرح الهاتف الجديد داخل مصر بسعر 29640 ألف جنيه .
- طرح هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra داخل الإمارات بسعر متوقع 4404 درهم .
- كما متوقعاً أن يكون سعر الهاتف داخل دولة قطر بسعر 4368 ريال .
- السعر الأكثر أرتفاعاً سيكون داخل العراق وسعره 175.2000 دينار عراقي .
- أما عن موعد نزول Samsung Galaxy S23 Ultra 5G نتعرف عليه بالسطور التالية .
موعد طرح Samsung Galaxy S23 Ultra 5G
طرح سامسونج جالاكسي أس 23 ألترا داخل الأسواق لم يصدر به أي تصريح رسمي من الشركة المنتجة حتي الآن . ولكن وفقاً للمعلومات المسربة عن الهاتف الجديد فربما يكون خلال شهر يناير الحالي . أو علي أقصي تقدير ربما يطرح Samsung Galaxy S23 Ultra بالأسواق في شهر فبراير القادم . وحينما يصرح عن الموعد بشكل رسمي من شركة سامسونج العالمية سنوافيكم أن شاء الله بمقال آخر جديد .
نزول Samsung Galaxy S23 Ultra 5G وفقاً لما هو مسرباً من معلومات فأن الهاتف ربما سيكون في الأسواق . في شهر يناير الجاري أو علي أقصي تحديد ربما في شهر فبراير القادم .
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