نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة 2023 عبر نايل سات وعربسات استقبل Toyor Al-janah في المقال التالي

عمر شويل - جدة استمتع بمشاهدة ممتعة واستقبل الآن تردد قناة طيور الجنة 2023 على مختلف أجهزة الرسيفر حيث تحرص القناة على تغيير ترددها للتمتع بجودة عالية الدقة، تهتم القناة بتقديم مجموعة من أغاني الكرتون المميز وعرض مجموعة مختارة من الأناشيد الدينية الجميلة، الأمر الذي دفع الكثير من الأمهات والآباء للبحث عن تردد القناة الجديد وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل خلال السطور القادمة.

تردد قناة طيور الجنة 2023

قناة طيور الجنة هي إحدى قنوات الأطفال الأكثر شهرة في عالمنا العربي، وقد بدأ بث القناة عام 2008م وهي قناة أردنية مالكها خالد مقداد، قناة مميزة تجذب الأطفال وتساعد في ترسيخ بعض العادات الدينية وتوسع إدراك الطفل وتنمي قدراته العقلية والذهنية، اهتمت بتقديم محتوى هادف متوافق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بعيدًا عن العنف، لذا تحرص كل الأمهات على استقبال تردد القناة والتمتع بمشاهدة برامجها المميزة.

تردد القناة على النايل سات

اهتمت القناة بالإعلان عن ترددها على مختلف مواقع التواصل، للاستمتاع بمشاهدة ممتعة عليكم ضبط جهاز الرسيفر بالبيانات التالية:

تردد القناة: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على عرب سات

تبث قناة طيور الجنة محتواها الهادف إلى جميع الدول العربية، ويمكنكم استقبال تردد القناة بكل سهولة، عن طريق اتباع التالي:

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد القناة على هوت بيرد

اهتمت القناة بتقديم محتواها المتميز لجميع أنحاء العالم، لذا أتاحت إمكانية استقبال تردد القناة على هوت بيرد، وذلك بإدراج البيانات التالية:

تردد القناة: 11073.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على سهيل سات

للاستمتاع بمشاهدة ممتعة عالية الدقة على القمر الصناعي سهيل سات، عليكم اتباع التالي:

تردد القناة: 11310.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

وبهذا يكون قد تم التعرف على تردد قناة طيور الجنة 2023 للاستمتاع بمشاهدة ممتعة وجودة عالمية عالية الجودة، مع عرض التردد الخاص على مختلف الأقمار الصناعية المعروفة مثل نايل سات وعرب سات وهوت بيرد وسهيل سات.