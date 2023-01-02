العديد من المستخدمين يبحثون عن كيفية تنزيل تطبيقات على الشاشة من خارج المتجر الإلكتروني جوجل بلاي الذي يعمل بنظام android tv، حتي يتمكن مالكي الشاشات الذكية سواء كانت هذه الشاشة من شركة سامسونج للشاشات أو lg أو سوني أو توشيبا سمارت أو غيرها من الشاشات الأخري، وذالك حتي يتمكن الجميع من استخدام تلك التطبيقات ومواقع الويب المتصلة بشبكة الإنترنت من الدخول عليها بكل سهولة، من خلال هذا المقال سوف نتعرف علي الطريقة الصحيحة لإظهار التطبيقات المخفية في الأندرويد.

كيفية تنزيل تطبيقات على الشاشة من خارج المتجر

نستعرض مع حضراتكم متابعينا الأعزاء طريقة تنزيل تطبيقات على شاشة سمارت لمتابعة أحد البرامج المفضلة دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف الخاص بك، حيث توجد مجموعة من الخطوات البسيطة يجب علي كل مستخدم تطبيقها لكي يتمكن المشاهد من تنزيلها علي الشاشة بكل سهولة كما هو موضح لحضراتكم عبر النقاط التالية.

قم بتشغيل الشاشة الخاصة بك من ثم.

قم بتوصيل الشاشة الخاصة بك بشبكة الإنترنت المنزلية التابعة لك.

قم بالنقر على زر Home الموجودة في جهاز الريموت الكنترول لجميع الشاشات.

اختر من قائمة التطبيقات Apps بواسطة توجيه أداة التحكم عن بعد.

انقر علي علامة البحث الموجودة الصفحة الرئيسية لمتجر التطبيقات من ثم.

بعدها قم بكتابة التالي ( media station x ) بطريقة صحيحة من ثم انقر علي okey.

انقر على خيار “تثبيت” انتظر حتي يتم تسطيب التطبيق الذي تريد تثبيته مجانًا.

انقر علي تيويب إضافة علي الشاشة الرئيسية من ثم أتنقل إليه.

بعدها اضغط علي زر فتح التطبيق.

بعدها سوف يتم تحويلك إلى مجموعة كبيرة من التطبيقات يمكنك تشغيل التطبيق الذي ترغب في تشغيله مباشرة .

قدمنا لجميع متابعي موقع ثقفني الاخباري كيفية تنزيل تطبيقات على شاشة سمارت بالخطوات التفصيلية اللازمة من اجل ظهور التطبيقات على الشاشة سمارت smart tv بشكل مجاني لمتابعة جميع البرامج التلفزيونية الأكثر مشاهدة في مصر والسعودية والأمارات وجميع الدول العربية وكذالك استخدام تطبيقات الألعاب المجانية الآمنة وغيرها من الخدمات التخزين السحابية التعليمية والاجتماعية مجانًا.