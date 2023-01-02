نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “احذفه حالاً”.. تحذير من تطبيق شهير يستولي على المعلومات المصرفية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشف خبراء في أمن المعلومات عن تطبيق خطير يستولي على المعلومات المصرفية في الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، مشددين على جميع المستخدمين الذين حملوه على هواتفهم بحذفه فورًا، خصوصًا أنه يصعب تعطيله أو حذفه في حالة وافق المستخدم على طلب التطبيق بالوصول على بعض البيانات الخاصة به.

تطبيق خطير يستولي على المعلومات المصرفية في هواتف أندرويد

ووفقًا للخبراء الذين كشفوا عن تطبيق خطير يستولي على المعلومات المصرفية في هواتف أندرويد، فإن التطبيق هو “Todo: Day Manager” الذي يُساعد المستخدمين في إدارة المهام اليوميّة والتذكير بالمواعيد المهمة، مؤكدين أن هذا التّطبيق يستطيع سرقة أي معلومات مصرفية، والوصول إلى الرسائل الخاصة بالمستخدم، من خلال اعتراض رموز التّحقق المُكوّنة من خطوتين.

صعوبة حذف تطبيق Todo: Day Manager

والمثير للقلق وفق ما أكده خبراء أمن المعلومات، هو أن تطبيق Todo: Day Manager يصعب حذفه في حالة وافق المستخدم على طلب هذا التطبيق للوصول إلى بعض البيانات، لأن التطبيق يُضيف نفسه بعدها كمسؤول عن الجهاز، ولن يسمح للمستخدم بتعطيله بأي شكل.

وعن الحل في حالة الوقوع في مثل هذا الفخ، ذكر بعض الخبراء، أنه من الممكن إعادة ضبط المصنع للهاتف للتخلص من التطبيق المزعج وحماية البيانات من السرقة أو الاختراق وهو ما قد يترتب عليه خسارة كبيرة.

تطبيقات خطيرة على أندرويد

وفي شهر نوفمبر المنصرم، كشف خبراء في الأمن السيبراني عن مجموعة خطيرة من التطبيقات على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، مؤكدين أنها مليئة بالفيروسات، كما أنها تمكّنت من تجاوز أنظمة الكشف الموجودة على متجر “غوغل بلاي”.

وذكر الخبراء أنهم عثروا على 4 تطبيقات تخفي جزءا من البرامج الضارة المعروفة باسم الإعلانات الخفية، إذ يستخدم المخترقون تكتيك المماطلة لاستدراج المستخدم إلى شعور زائف بالأمان، وبعد أيام يبدأ التطبيق في العمل الضار، وهذه التطبيقات الأربع هي: