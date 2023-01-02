بدون فيزا خطوات شحن شدات ببجي بكل سهولة هتكسب 15000 شدة في ثواني

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في الفترة الأخيرة قامت لعبة ببجي بتنزيل تحديثات كثيرة لهذه اللعبة، وتعتبر أكثر المهام المطلوبة داخل هذه اللعبة تحتاج إلى شدات ببجي من أجل أن يستطيع اللعبة إتمام هذه المهام، أيضًا سوف تحتاج الكثير من الشدات إلى شراء ملابس جديدة للشخصية التي تقوم باللعب بها داخل المستوى، بالإضافة إلى أنك سوف تساعده في العيش لمدة أطول من خلال هذه الشحنات، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح طريقة الحصول على شدات ببجي بطرق سهلة ومضمونة.
طريقة شحن شدات ببجي من خلال استخدام برنامج midasbuy
سوف تستطيع شحن شدات ببجي في نفس اللحظة من خلال بعض الخطوات البسيطة الخاصة ببرنامج midasbuy لذلك سوف نوضحه بالتفاصيل :
- قم بفتح موقع midasbuy أولا من خلال متصفح الإنترنت.
بعد فتح الموقع سوف يحتاج منك أن تحدد الدولة الذي تنتمي إليها ثم بعد ذلك لابد من الضغط على كلمة انطلق.
كما إنك سوف تجد بعض الخيارات المختلفة ولكن يجب تحديد زر شراء شدات ببجي.
بعد ذلك قم بكتابة الـ ID الخاصة بحساب ببجي الذي تمتلكه.
الخطوة التالية الذي سوف تقوم بفعلها هي تحدد الطريقة التي تريد بها دفع الأموال الخاصة بالشحنات الذي تريد شرائها.
الخطوة الأخيرة هي أن تقوم بالضغط على كلمة دفع وسوف تجد الشحنات تحولت مباشرًة إلى الحساب الخاص بك.
كيفية الحصول على شدات ببجي مجانًا
يوجد بعض الطرق المضمونة التي تساعدك في الحصول على شدات ببجي يوميًا بكل سهولة :
- هناك بعض التطبيقات المتوفرة على متجر جوجل بلاي التي تساعدك في الحصول على شدات ببجي وذلك من خلال الحصول على النقاط داخل التطبيق.
وهذه النقاط تحصل عليها من خلال إتمام المهام اليومية الذي يحتاج إليها التطبيق.
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