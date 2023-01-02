Vivo Y76 5G الآن أهم مواصفات وسعر الجوال في السعودية 2023

Vivo Y76 5G جوال جديد آخر ينضم إلي مجموعة الجوالات الذكية الحديثة من شركة فيفو. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق الإصدار الجديد من عائلة الـY الخاصة بها وهو جوال Vivo Y76 5G الجديد. حيث تضم تلك العائلة من الشركة مجموعة مميزة من الجوالات الذكية مثل: Vivo Y77 ، Vivo Y77e ، وأيضاً Vivo Y72 5G. يتوفر الجوال مع مجموعة من المواصفات الداخلية المميزة للمنافسة وبقوة داخل أسواق الجوالات الذكية في مختلف أنحاء العالم. فيحتوي الجوال علي معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو Dimensity 700 5G ، والذي يتوفر بدقة تصنيع 7 نانو متر. والموجود أيضاً في عدد من مختلف الجوالات الذكية مثل : Realme 10 5G ، Oppo A55s 5G ، Samsung A22 5G ، Honor X40i ، وأيضاً جوال Redmi Note 10t. كما يتوفر الجوال أيضاً مع شاشة IPS LCD بجودة الـFHD+ ، وبمعدل تحديث 60 هيرتز فقط. أما عن نظام الكاميرات فالجوال متوفر بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية ، مع كاميرا سيلفي واحدة. كذلك الجوال يأتي مع بطارية بحجم 4100 مللي أمبير ، وبسرعة شحن 44 وات ليتم شحن الجوال بنسبة 70% في غضون 32 دقيقة فقط. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر جوال Vivo Y76 5G الجديد.

مواصفات جوال Vivo Y76 5G :

‌يأتي الجوال بوزن يقدر بحوالي 175 جراماً.‌

جراماً.‌ كما يأتي بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل في ظهر الجوال.‌

بالكامل في ظهر الجوال.‌ يوجد أيضاً حول جسم الجوال إطار بلاستيكي ، لتوفير الحماية.‌

يدعم الجوال تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تأتي بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تأتي بدعم شبكات الاتصال حتي الجيل الخامس الجوال كذلك يأتي بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل خاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

لكن الشركة لم توفر أية إعلان رسمي عن مقاومة الجوال للغبار أو رذاذ الماء بشهادة الـIP.‌

كما يحتوي الجوال علي شاشة تأتي من نوع IPS LCD وبحجم 6.58 إنش ، مع جودة FHD+ وبدقة 1080×2408 بكسل.‌

وبحجم إنش ، مع جودة وبدقة بكسل.‌ الشاشة تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 401 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 460 شمعة ؤ لتوفير الإضاءة الكافية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ؤ لتوفير الإضاءة الكافية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ تأتي شاشة الجوال كذلك بدعم أبعاد العرض المعتادة 20:9 ، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

، والتي توفر أفضل تجربة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ كذلك تتوفر الشاشة بدعم معدل التحديث المعتاد 60 هيرتز ، والذي يوفر تجربة مقبولة في سرعة الحركة والتنقل علي شاشة الجوال.‌

هيرتز ، والذي يوفر تجربة مقبولة في سرعة الحركة والتنقل علي شاشة الجوال.‌ لكن شركة فيفو لم تعلن بشكل رسمي عن وجود طبقة حماية علي شاشة الجوال ، لتوفير الحماية من الخدوش أو الكسر.

أداء الجوال :

‌يأتي جوال Vivo Y76 5G مع نظام تشغيل جوجل الخاص Android 11 ، مع إمكانية التحديث للإصدار الأخير.‌

مع نظام تشغيل جوجل الخاص ، مع إمكانية التحديث للإصدار الأخير.‌ كما يتوفر أيضاً بدعم وجود واجهة المستخدم الجديدة والخاصة بشركة فيفو وهي Funtouch 12 .‌

.‌ يحتوي الجوال أيضاً علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تك وهو MediaTek Dimensity 700 ، والذي يتوفر بمعمارية تصنيع 7 نانو متر.‌

، والذي يتوفر بمعمارية تصنيع نانو متر.‌ يعمل معالج الجوال بنواتين أساسيتين تأتي من نوع Cortex-A76 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.2 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ أما عن الستة أنوية الأخري المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A55 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الجوال متوفر بدعم وجود وحدة معالجة رسوميات GPU تأتي من خلال شركة ARM ، مع معالج يتوفر من نوع Mali-G57 MC2 .‌

تأتي من خلال شركة ، مع معالج يتوفر من نوع .‌ يتوفر من الجوال إصدار واحد فقط من سعة التخزين المتاحة ويأتي كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام.‌ كما تأتي ذاكرة تخزين الجوال الداخلية من النوع السريع UFS 2.2 .‌

.‌ بالإضافة أيضاً إلي رامات داخلية من نوع LODDR4x السريع كذلك ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات.

كاميرا جوال Vivo Y76 5G :

‌جوال Vivo Y76 5G يأتي مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، وتتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.

يأتي مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة كما يأتي ظهر الجوال أيضاً مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأولي والأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، وتتميز بدعم خاصية الـPDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتميز بدعم خاصية الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم تلك في التصوير الماكرو Macro Lens .‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم تلك في التصوير الماكرو .‌ أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي للعزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 أيضاً.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة أيضاً.‌ كاميرات الجوال تأتي بدعم خاصية الـHDR ، مع دعم إمكانية تصوير البانوراما.‌

، مع دعم إمكانية تصوير البانوراما.‌ كذلك يوجد أيضاً بجانب كاميرات الجوال فلاش ليد.‌

كما أن الجوال يتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـFHD مع دقة 1080 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ بالإضافة أيضاً إلي دعم خاصية الـGyro-EIS ، الخاصة بتوفير الثبات عند تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للجوال :

‌يتوفر جوال Vivo Y76 5G بدعم وجود سماعات خارجية أحادية تأتي من نوع Mono Speakers فقط وليست ستيريو ثنائية.‌

بدعم وجود سماعات خارجية أحادية تأتي من نوع فقط وليست ستيريو ثنائية.‌ كما يحتوي أيضاً علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ يتوفر الجوال أيضاً بدعم خاصية الـNFC.‌

كذلك يأتي أيضاً بدعم شبكات الراديو FM.‌

بالإضافة أيضاً إلي أن الجوال متوفر بدعم عدد من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب.‌

أما بالنسبة للحماية فالجوال متوفر مع بصمة إصبع موجودة في الجانب مدمجة مع زر الباور.‌

كما يأتي أيضاً بدعم إمكانية إلغاء قفل الجوال عن طريق بصمة الوجه ، باستخدام خاصية الـFace Unlock .‌

.‌ يحتوي الجوال أيضاً علي بطارية تأتي من نوع ليثيوم بوليمر وبحجم 4100 مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 44 وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة 70% في خلال نصف ساعة فقط. ‌

مللي أمبير ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الجوال بنسبة في خلال نصف ساعة فقط. ‌ يأتي كذلك مدخل الشحن الموجود في الجوال من نوع Type C 2.0 السريع ، والذي يأتي بدعم خاصية الـOTG.‌

السريع ، والذي يأتي بدعم خاصية أخيراً: الجوال متوفر في إختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما كالآتي : الأسود ، والأزرق.

سعر جوال Vivo Y76 5G :

‌265 دولار لنسخة الجوال الوحيدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 999 ريال سعودي.

الجوال متوفر بالفعل للشراء داخل الأسواق العالمية والسعودية. كما يتوفر أيضاً للشراء اونلاين عبر الأسواق الإلكترونية.