واتساب يُطلق ميزة جديدة مذهلة لتسهيل تجربة المستخدمين قريباً

يسعى تطبيق الدردشة الفوري العالمي واتساب WhatsApp إطلاق ميزته الجديدة الرائعة والمذهلة لجميع مستخدمي التطبيق، حيث يعمل التطبيق دائماً على طرح العديد من الميزات خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل جذب العديد من العملاء الجدد والمستخدمين للتطبيق في ظل منافسة قوية وشرطة بين العديد من تطبيقات الدردشة الفوري في العالم، حيث تعمل الميزة الجديدة التي يسعى التطبيق لطرحها خلال الفترة القادمة إلى تمكين المستخدمين من تحديد الدردشات المتعددة، وكذلك عمل وإجراء التعديلات عليها من أجل تحسين وتسهيل تجربة المستخدمين على التطبيق خلال الفترة القادمة.

ميزة واتساب لتحديد الدردشات المتعددة

من جانبه أوضح موقع “WhatsApp” أن ميزة WhatsApp القادمة سوف يتم تخصيصها على نسخو الويب الخاصة بالتطبيق والمعروفة باسم WhatsApp Web، وسوف تعمل على تمكين المستخدمين من تحديد محادثات ودردشات متعددة على تطبيق الدردشة الفوري، والتحكم فيها من خلال خيارات مختلفة يتيحها التطبيق للمستخدمين، ومن تلك الخيارات جعلها مقروءة أو غير مقروءة.

كما أن ميزة واتساب القادمة سوف تمكين جميع المستخدمين من رؤية إجراء “تحديد الدردشات”، وذلك ضمن قائمة الدردشة الموجودة على التطبيق، حيث أنه عندما يختار المستخدم محادثات معينة، فإنه سوف يكون قادراً على كتم صوت جميع الدردشات مع إمكانية إجراء عدد من التعديلات عليها، اما في الوقت الحالي فإن مستخدمي التطبيق يجدون صعوبة بالغة في تنفيذ إجراءات عدة محادثات على تطبيق الدردشة الفوري على نسخة الويب والخاصة بـWhatsApp Web، ولكن مع الميزة الجديدة سوف سكون الأمر أكثر سهولة للمستخدمين.

من جانبه أوضح موقع WaBetaInfo الذي يرصد العديد من مزايا تطبيق الدردشة الفوري العالمي واتساب، أن القدرة على تحديد محادثات متعددة هى ميزة جديدة قيد التطوير، حيث يعمل التطبيق خلال هذه الفترة على إصدارها قريباً، ومن المحتمل أن يتم إصدار تلك الميزة في التحديث المستقبلي للإصدار التجريبي من WhatsApp Web، وهنا يجب التأكيد على أن تطبيق واتساب يحرص دائماً على طرح العديد من الميزات الجديدة والمذهلة من أجل كسب رضاء أكثر من ملياري مستخدم نشط على التطبيق خلال هذه المرحلة، فضلاً عن جذب العديد من العملاء الجدد للتطبيق.