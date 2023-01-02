لعشاق المغامرات.. مسابقة ببجي موبايل للمحترفين لو قد التحدي ادخل وسجل

لعبت لعبة ببجي موبايل دورًا كبيرًا في حياة العديد من الأشخاص؛ حيث أصبحت جزءًا من وقت فراغ الكثير منا فهي من أكثر الألعاب الشيقة التي تجعل الشخص يخوض تجارب أكشن عديدة، مما جعل الكثير يبحث عن كل ما هو جديد بها، ومن أهم ما تقوم به ببجي المسابقات الرائعة التي تتم من أجل دخول الجميع في مغامرات رائعة مقابل الفوز بالدولارات؛ لذلك نعرض لكم كيفية الاشتراك في مسابقة ببجي موبايل من خلال المقال.

مسابقة ببجي موبايل

إن كنت ممن يلعبون PUBG MOBILE؛ فبالكاد أنت تعرف أن اللعبة تقدم العديد من المسابقات للاعبيها بصفة مستمرة، والتي توفر من خلالها العديد من الشدات كمكافآت، كما توفر الدولارات أيضًا.

منذ القليل من الأيام أعلنت ببجي موبايل عن مسابقة جديدة، وكان الإعلان عن المسابقة شيقًا للغاية؛ حيث ذكر من خلاله أن الفائز سيربح uc.

ذكر أن هذه المسابقة ستكون بين العديد من الأصدقاء والمشاركة معهم.

أعلن أن هذه المسابقة تبدأ منذ اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر لعام

كيفية التسجيل في مسابقة ببجي الجديدة

يمكنك التسجيل في مسابقة ببجي من خلال واحدة من الخطوتين التاليتين:

في بداية الأمر عليك الدخول على الموقع الرسمي للعبة للتسجيل في المسابقة الجديدة لبجي موبايل، برقم العبين المعرف بهم.

كما يمكنك أيضًا بدلًا من الدخول برقم الاعب الدخول بلاعب جديد وملء كافة البيانات بهذا النموذج.

ضوابط مسابقة لعبة ببجي

من أهم الضوابط المعلن عنها لمسابقة ببجي الجديدة، ما يلي:

أول الفرق التي تقوم بالتسجيل عبر أحد الرابطين السابقين ستكون في الجولات الأولى في المسابقة.

كما يعد قائد اللعبة مسئولًا مسئولية تامة عن سلامة كافة المعلومات المدخلة عن الفريق الخاص به.

بينما يجب على المشاركين في المسابقة تسجيل أرقام الواتس آب الخاص بهم من أجل ربح الجوائز.

في نهاية مقال مسابقة ببجي موبايل وضحنا لكم الموعد المعلن عنه لانطلاق المسابقة، وعرضنا لكم أهم اللينكات التي يمكنك من خلالها التسجيل للمشاركة في المسابقة الجديدة، وأخيرًا وضحنا لكم بعض الضوابط التي يجب مراعاتها.