الكويت تطلق قمرها الاصطناعي الأول بعد غد الثلاثاء

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 04:27 مساءً - ينطلق القمر الاصطناعي الكويتي الأول (كويت سات 1) على متن صاروخ فضائي من منصة “space x” بولاية فلوريدا الأمريكية، بعد غد الثلاثاء، ليكون بذلك أول بصمة كويتية في الفضاء.

وقال مدير العمليات بمشروع إطلاق القمر الاصطناعي (كويت سات 1)، الدكتور أحمد الكندري، في تصريح، اليوم الأحد، إن الصاروخ عندما يصل إلى المدار المحدد للقمر الكويتي سينفصل القمر عنه ليفتح أجنحة مزودة بخلايا شمسية تمد بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وقيامه بكل مهمامه المحددة.

الصاروخ التابع لـ Space X يحمل معدات فضائية ما بين 70 و100 قمر آخر إلى الفضاء لينفصل كل منها عندما يصل إلى المدار المحدد له سلفا ليبدأ أداء المهمة التي صنع من أجلها.

وأضاف أنه توثيقا للتجربة الكويتية الأولى اختار القائمون على المشروع اسم (كويت سات-1) للإشارة إلى بداية رحلة ارتياد الكويت لعالم الفضاء وفتح باب الطموح أمام المزيد من الأقمار، وإنشاء قطاع فضائي مستدام في الكويت ليكون منفذا اقتصاديا جديدا أو بديلا لمصدر الدخل الوحيد للكويت، وهو النفط”.

وأشار الكندري إلى أن القمر سيدور حول الأرض وبه كاميرا عالية الدقة ترسل صورا إلى الكويت، ليتم تحليلها من فريق التطبيقات.

وصلت تكلفة هذا المشروع إلى 316 ألف دينار (أكثر من مليون دولار)، وعمل به نحو 67 عضوا من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية (67 في المئة إناث و33 في المئة ذكور) بعدد ساعات متواصلة تجاوزت الـ1000 ساعة عمل، كما شارك فيه واحد من أكبر مراكز الأبحاث في الإلكترونيات الدقيقة وتطوير تكنولوجيا الخلايا الشمسية في بلجيكا.