حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 يناير 2023 10:27 صباحاً - من منا لا يرغب في إدارة شركة مزدهرة وتحقيق أرباح كبيرة من خلال النجاح والقوة؟ بالنسبة للعديد من أصحاب الأعمال والعلامات التجارية، وفرت الثورة الرقمية طريقة لتحقيق ذلك. كما ساهمت في فرض الحصار، وظروف كورونا، وغيرها من الإجراءات الوقائية التي غيرت الميزان التجاري العالمي خلال العام الماضي. من خلال تصميم متجر الكتروني عبر الإنترنت، يمكن لشركات التجارة الإلكترونية بيع السلع والخدمات الملموسة وغير الملموسة والوصول إلى ملايين العملاء في جميع أنحاء العالم.

على عكس أي شيء آخر. يعد إنشاء متجر على الإنترنت لشركتك أمرًا بالغ الأهمية لأنه بحلول عام 2020، سيكون هناك 28676 متجرًا ومنصة عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، بزيادة قدرها 12.45٪. لمساعدتك على القيام بما يلي:

لماذا قد تحتاج إلى تصميم متجر الكتروني؟

ينجذب العملاء إلى بائعي التجزئة عبر الإنترنت أكثر من المؤسسات التقليدية نظرًا لمزاياها العديدة، والتي تشمل:

يمكن للمستهلك شراء المنتج على الفور وبسهولة.

يمكن الاحتفاظ بالعناصر التي ترغب في شرائها وإضافتها إلى القائمة.

يتميز بحقيقة أنه أقل تكلفة من المتجر العادي، حيث يتعين عليك دفع الإيجار والطاقة والمياه والنفقات الأخرى ذات الصلة.

باستخدام التسويق الإلكتروني، قد يجد العملاء ببساطة عملك على الإنترنت أثناء تواجدهم في المنزل دون الحاجة إلى المغادرة.

المرونة في استخدام المتجر الإلكتروني، سهولة الدخول والخروج، أو القدرة على الاحتفاظ بالبضائع التي يرغب المستهلك في شرائها وإعادتها في أي لحظة لإنهاء عملية الشراء.

يمكن لأي عدد من الأشخاص التسوق في المتجر عبر الإنترنت.

من السهل مقارنة تكاليف المنتج، حتى تتمكن من الحصول عليها بأفضل سعر ممكن.

إن العثور على الأشياء التي لا يتوفر لها العرض الكافي في السوق أمر بسيط.

توفر خيارات دفع متعددة، بما في ذلك النقد أو التأشيرة.

يتم عرض أفضل المنتجات مبيعًا بسهولة.

تدر دخلاً سبعة أيام في الأسبوع دون أن يكون لها وقت إغلاق.

الوصول إلى العملاء خارج وطنك وتقديم سلعك أو خدماتك لهم.

يمكن توظيف أي شخص من أي مكان في العالم بأموال أقل من التعاقد مع متجر تقليدي.

إعادة استهداف عملائك أمر بسيط.

لا يحتاج العملاء إلى التفاعل مباشرة مع الآخرين لأن بعض الأشخاص يجدون ذلك مخيفًا.

من السهل جمع البيانات عن العملاء من خلال عاداتهم الشرائية أو عن طريق سؤالهم مباشرة من أجل رفع جودة الخدمات المقدمة وفهم احتياجاتهم بشكل أفضل.

نظرًا لأنه أقل تكلفة من التسويق التقليدي وأنك تحصل على أموال في كثير من الأحيان للنقر على الروابط الخاصة بك، يمكنك بسهولة زيادة ميزانيتك الإعلانية.

من خلال محتوى النص والصورة والفيديو المعروض عليها، يمكنك بسهولة تطوير متجرك عبر الإنترنت.

حدد طريقة لإعداد متجرك عبر الإنترنت

ما الأساليب المستخدمة لإنشاء متجر على الإنترنت حيث يمكن للناس بيع وشراء الأشياء؟

بعد التعرف على فكرة المتجر عبر الإنترنت ومزاياه الفريدة، سنتعرف الآن على الطرق الثلاث الأكثر شيوعًا لتصميم واحد. يمكنك استخدام أحد الأساليب التالية لبناء قالب متجر الكتروني بلوجر

1.اختيار شركة برمجة

يعد التعاقد مع شركة برمجة إحدى الطرق الرئيسية لإنشاء متاجر عبر الإنترنت. تتعامل هذه المنظمات مع العملية برمتها نيابة عنك، مما يوفر لك الوقت والجهد مع ضمان إنتاج متجرك بشكل احترافي وتحسينه وتحديثه بانتظام.

2.تطبيق اسكريبت أوبن سورس

أحد الأساليب المستخدمة هو استخدام برنامج نصي مفتوح المصدر للمتاجر الإلكترونية. في حين أن هذه تقنية جيدة، إلا أنها تتطلب خبرة فنية ومعرفة بالتقنيات التكنولوجية، وهي ليست شائعة بين المبتدئين أو أصحاب الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك مراقبة استضافة موقعك وصيانتها وترقيتها باستمرار، فضلاً عن التطوير المستمر وإضافة ميزات جديدة. نتيجة لذلك، يمكن أن تستغرق العملية وقتًا طويلاً ومعقدة.

3.استخدام المنصات الجاهزة

يتفق جميع المتخصصين في التجارة الإلكترونية على أن استخدام منصات التجارة الإلكترونية المعدة مسبقًا، والمنتشرة في العالم العربي الحديث، هو الاستراتيجية الأكثر شيوعًا. لا داعي للقلق بشأن أي مشكلات تقنية في هذه الحالة، مثل إنشاء المتجر أو استضافته أو تصميمه. نتيجة لذلك، فإن العمل معهم أبسط من العمل مع الأنظمة الأساسية مفتوحة المصدر، والتي صُنعت أساسًا للمبرمجين. تتيح لك هذه المنصات أيضًا بناء عملك بشكل مستمر، والحصول على المساعدة الفنية التي تريدها، بالإضافة إلى التسويق والعديد من المزايا الأخرى.

التمييز بين المتجر الإلكتروني والمتجر التقلدي

يختلف تجار التجزئة عبر الإنترنت عن تجار التجزئة التقليديين في عدد من الطرق، بما في ذلك: