التدخين يسبب تدهوراً معرفياً مبكراً
توصلت دراسة إلى أن تدخين السجائر، يمكن أن يتسبب في إصابة الشخص بتدهور معرفي في العقد الرابع من عمره، وفق «ديلي ميل».
ووجدت دراسة أجريت على 136018 مشاركاً فوق سن الـ 45، من قبل فريق في جامعة ولاية أوهايو، أن 10 % من المدخنين بدؤوا في منتصف العمر أو أكبر يعانون من فقدان الذاكرة والارتباك. وبشكل عام، كان المدخنون أكثر بمرتين عرضة للإصابة بمشاكل في الدماغ، مقارنة بأقرانهم.
وكان المدخنون السابقون الذين توقفوا عن التدخين منذ أكثر من عشر سنوات، يواجهون تزايد خطر الإصابة بمشاكل في الدماغ بنسبة 50 %.
وتعد المشكلات المعرفية نادرة عند الأشخاص الذين في منتصف العمر، حيث لا يبدأ الدماغ في فقدان الوظيفة، إلا بعد سن 65 عاماً في معظم الحالات.
وبالنسبة لأبحاثهم المنشورة في مجلة مرض الألزهايمر، قام الباحثون بمسح عينة من حوالي 140000 شخص حول عادات التدخين لديهم، وما إذا كانوا يشعرون أنهم عانوا من فقدان الذاكرة خلال تلك الفترة.
ووجدوا أن ثمانية في المئة من الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقاً في حياتهم، يعانون من تدهور إدراكي.
وفي الوقت نفسه، أفاد 16 % من المدخنين الحاليين، بأنهم يعانون من مشاكل في الدماغ وفقدان الذاكرة. وكان العديد من هؤلاء المدخنين في عمر يعتبر أصغر من أن يتعامل مع هذه المشاكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التدخين يسبب تدهوراً معرفياً مبكراً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.