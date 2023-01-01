التدخين يسبب تدهوراً معرفياً مبكراً

التدخين يسبب تدهوراً معرفياً مبكراًتوصلت دراسة إلى أن تدخين السجائر، يمكن أن يتسبب في إصابة الشخص بتدهور معرفي في العقد الرابع من عمره، وفق «ديلي ميل».

ووجدت دراسة أجريت على 136018 مشاركاً فوق سن الـ 45، من قبل فريق في جامعة ولاية أوهايو، أن 10 % من المدخنين بدؤوا في منتصف العمر أو أكبر يعانون من فقدان الذاكرة والارتباك. وبشكل عام، كان المدخنون أكثر بمرتين عرضة للإصابة بمشاكل في الدماغ، مقارنة بأقرانهم.

وكان المدخنون السابقون الذين توقفوا عن التدخين منذ أكثر من عشر سنوات، يواجهون تزايد خطر الإصابة بمشاكل في الدماغ بنسبة 50 %.

وتعد المشكلات المعرفية نادرة عند الأشخاص الذين في منتصف العمر، حيث لا يبدأ الدماغ في فقدان الوظيفة، إلا بعد سن 65 عاماً في معظم الحالات.

وبالنسبة لأبحاثهم المنشورة في مجلة مرض الألزهايمر، قام الباحثون بمسح عينة من حوالي 140000 شخص حول عادات التدخين لديهم، وما إذا كانوا يشعرون أنهم عانوا من فقدان الذاكرة خلال تلك الفترة.

ووجدوا أن ثمانية في المئة من الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقاً في حياتهم، يعانون من تدهور إدراكي.

وفي الوقت نفسه، أفاد 16 % من المدخنين الحاليين، بأنهم يعانون من مشاكل في الدماغ وفقدان الذاكرة. وكان العديد من هؤلاء المدخنين في عمر يعتبر أصغر من أن يتعامل مع هذه المشاكل.